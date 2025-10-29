Вокална група „Сияние” с награди от фестивал за стари градски песни

Полски Тръмбеш се прослави отново чрез ВГ „Сияние“, този път на националния фестивал „В прегръдката на Танголита“, който се проведе през октомври за трета поредна година в Нова Загора.

Групата завладя публиката и журито със своите мелодични песни, оригинални костюми и свежо излъчване. Съвсем заслужена бе една от двете специални награди на фестивала, след като вече са били лауреати на предишното издание на фестивала през 2024 г.

Дует „Мираж“ също се представи отлично и завоюва първо място в категория камерни състави. Дуетът на Петър Петров и Ирена Иванова съществува официално от 2015 г. и се е изявявал заедно с групата по различни фестивали. Изпълнява предимно естрада и шлагерни песни, а от няколко години и стари градски песни.

Националният фестивал за стари градски песни и шлагери „В прегръдката на Танголита“ събра над 280 изпълнители от цяла България. Събитието се организира от Община Нова Загора, Народно читалище „Д. П. Сивков – 1980“ и Вокална група „Танголита“, а публиката изпълни залата още в първата вечер, когато фестивалът бе открит с концерт на лауреати от предходните му две издания и харизматичната Бони Милчева.

Участниците имаха възможност да се включат в работилница с Бони Милчева, по време на която заедно разучиха песeнта „Мандолина, китара и бас“, превърнала се в символ на обединението и топлината на фестивала. Тогава се състоя и тържественото награждаване на победителите, а залата отекна от аплодисменти и усмивки.