Закритият плувен басейн стартира сезона с фотоволтаична централа със 128 панела

Двама спасители бдят за сигурността, Йоан Маринов е на 22 г.

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ИЗГРАДИ СЪС СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА фотоволтаична електроцентрала за нуждите на Спортен комплекс “Добри Динев“.

Изпълнението на проекта бе възложено през май на „Водни и енергийни спестявания“ АД със седалище и адрес на управление Враца.

Стойността на договора е в размер на 95 653 лв. с ДДС. От тях 4800 лв. са за изработване на работен инвестиционен проект, а цената за СМР е 90 853 лв. Вече са монтирани 128 броя фотоволтаични PV панели 580W. Сумарната мощност е 74,24 кW/р. Монтирани са и 4 броя батерии с мощност 5кW и сумарна мощност 20kW, като това ще допринесе за намаляване на разходите за отопление на водата в басейна и климатизация на обслужващите помещения. Централата бе готова и заработи още при старта на сезона на 12 септември.

40 ДЕЦА ОТ СУ „ ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ” СЕ ЗАПИСАХА В КЛУБА ПО ПЛУВАНЕ

За учебната 2025-2026 година в СУ „Цанко Церковски“ са сформирани 24 разнообразни групи за занимания по интереси, организирани съгласно Наредбата за приобщаващо образование. Те обхващат седем тематични области, които дават възможност на учениците да развиват своите таланти, умения и интереси извън класната стая. Учениците развиват своите таланти в клубове по керамика и дизайн, в мажоретния състав, в смартлабораторията, играят волейбол, има млади биолози и еколози и т.н.

Сред най-предпочитаните дейности тази година се открояват клубовете по плуване, които предизвикаха истински интерес сред учениците от IV до VI клас. Доказателство е броят на заявилите желание да се включат в тях – 40 ученици. Учителките Емилия Цонева и Мирослава Григорова ще водят курсовете по плуване на закрития басейн.

ДВАМА ЩАТНИ СПАСИТЕЛИ РАБОТЯТ НА КОМПЛЕКСА ПРЕЗ ЗИМАТА, през летния сезон се наема и трети човек.

Йоан Маринов е само на 22 г. и е сбъднал детската си мечта да стане спасител в родния си град. През тази пролет той изкарва курсове за спасител и от юни е назначен в общинския плувен комплекс. Казва, че за него това голяма отговорност и голяма радост, защото така продължава семейната традиция. Баща му Марин Маринов, който почина млад от лоша болест през 2021 г., бе първият спасител и треньор на открития басейн. По негова идея комплексът бе кръстен „Добри Динев”. Маринов баща буквално спеше на басейна и даваше всичко от себе си за развиването на плуването. Така прави днес и синът му. Още в първите месеци от работата си младият спасител е имал сериозни ситуации в басейна с деца, но се е справил отлично с изпитанията. Винаги усмихнат и ведър, готов да помогне, той кара и останалите да се усмихват и ги зарежда със своята позитивна енергия.

Другият спасител е ветеран от Велико Търново. След пенсиониране от автомобилния бранш Николай Вълчев приема да работи в Полски Тръмбеш. Тук е от година, а сега бди за хората и на закрития басейн. Той е спасител отдавна, бил е на морето, плуването му е хоби, но от доста време не е практикувал. Казва, че на басейна идват много деца, а през почивните дни повече ветерани и спортисти. Да ползват прекрасните условия в Полски Тръмбеш идват от Русе, Бяла, Стражица, В. Търново и други градове, споделя Вълчев. Има и проблеми с хора, които си носят пиене или идват почерпени, но бдителните спасители се справят засега с всички лоши намерения.

НА ЗАКРИТИЯ БАСЕЙН ВЕЧЕ ЧЕСТО СЕ ПРОВЕЖДАТ СЪСТЕЗАНИЯ ОТ РЕГИОНА.

На 2 ноември 2025 г. в общинския плувен комплекс „Добри Динев“ ще се проведе втората част от турнира по водно спасяване, посветен на 60 години Водноспасителен клуб – БЧК Велико Търново. Очаква се събитието да бъде много интересно. В състезанията ще има 50 м извличане на манекен, 100 м извличане на манекен с плавници, 100 м спасяване със спасителен буй и плавници, хвърляне на спасително въже на 12.5 м. Участниците са разпределени в 4 възрастови групи – от деца до ветерани 45+.

Закритият плувен басейн в Спортен комплекс „Добри Динев” в град Полски Тръмбеш отвори врати от 12 септември 2025 г.

Работно време Цени на билетите:

📞Телефон:0882 290 211 За лица под 18 години – 5лв.

Понеделник: 13:00 – 19:00ч. Лица над 18 години – 10лв.

Вторник-неделя: 10:30 – 19,00 ч. Деца под 7 години – безплатно