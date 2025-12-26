неделя, декември 28, 2025
Областен управител: Пътната обстановка във Великотърновска област е нормална

Пътната обстановка в цялата Великотърновска област е нормална. Тир аварира в Хаинбоаз. Наложи се да бъде изтеглен със специализирана техника. Това съобщи Областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева.
“Товарният автомобил е извън пътното платно и не затруднява движението на автомобили през Прохода на Републиката”, увери Областният управител.
По данни на РОЦ “Горна Оряховица-Габрово” няма места без електрозахранване в региона.

