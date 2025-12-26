неделя, декември 28, 2025
Последни:
Горна ОряховицаСпорт

„Черноморец“ привлече нападател на горнооряховското „Локо“

БОРБА БГ 100 четения 0 Comments

„Черноморец“ /Бургас/ обяви привличането на нападателя Жулиян Иванов, който е подписал договор до 30 юни 2027 година. Жулиян пристига в отбора от „Локомотив“ /Горна Оряховица/.

Продукт е на школата на „Септември“ /София/. Родом е от Приморско.

От горнооряховският клуб на този етап не са обявявали имена на напуснали или новопривлечени футболисти. Със сигурност от тима си тръгна само Георги Колев, но според слуховете сред напускащите има и други имена на утвърдени футболисти. Това са опитният централен бранител Мариян Иванов и халфът Никола Колев.

На този етап е ясно, че представителният отбор на “Локомотив” ще се събере отново на 5 януари и ще проведе зимната подготовка в домашни условия.

Предвидени са пет контролни срещи. В тях горнооряховчани ще се изправят срещу отборите на: “Розова долина”, “Лудогорец 2”, “Черно море”, ФК “Севлиево” и “ Янтра 2019” /Габрово/.

Вижте още

15-годишните етърци взеха трета победа в шампионата, юношите младша възраст не успяха да „откъснат розите“

БОРБА БГ 144 четения 0

Горнооряховската школа със злато и бронз от Държавното по борба за момчета

БОРБА БГ 338 четения 0

Сребърен медал за Мирослава Стефанова от зонално първенство

БОРБА БГ 411 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *