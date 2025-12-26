„Черноморец“ привлече нападател на горнооряховското „Локо“

„Черноморец“ /Бургас/ обяви привличането на нападателя Жулиян Иванов, който е подписал договор до 30 юни 2027 година. Жулиян пристига в отбора от „Локомотив“ /Горна Оряховица/.

Продукт е на школата на „Септември“ /София/. Родом е от Приморско.

От горнооряховският клуб на този етап не са обявявали имена на напуснали или новопривлечени футболисти. Със сигурност от тима си тръгна само Георги Колев, но според слуховете сред напускащите има и други имена на утвърдени футболисти. Това са опитният централен бранител Мариян Иванов и халфът Никола Колев.

На този етап е ясно, че представителният отбор на “Локомотив” ще се събере отново на 5 януари и ще проведе зимната подготовка в домашни условия.

Предвидени са пет контролни срещи. В тях горнооряховчани ще се изправят срещу отборите на: “Розова долина”, “Лудогорец 2”, “Черно море”, ФК “Севлиево” и “ Янтра 2019” /Габрово/.