В събота и неделя слънчево, но студено

В събота и в неделя ще преобладава слънчево време. В събота ще духа слаб, а в неделя умерен западен вятър. Ще остане студено. Минималните температури ще бъдат между -4° и -2°. Максималните температури ще са малко над 0°.

Атмосферното налягане ще се понижава.

Над западните и централни части на Стара планина ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен вятър от северозапад. Максималната температура на 1200 м ще бъде около -1°, а на 2000 м ще е около -9°.

На 27 декември най-високата измерена максимална температура във Велико Търново е 20.5° през 2000г., най-ниската измерена минимална температура е -18.4° през 1953г.

Слънцето ще изгрее в 07 часá и 47 минути и ще залезе в 16 часá и 49 минути.

Фаза на Луната: седем дни след новолуние.

На 28 декември най-високата измерена максимална температура във Велико Търново е 20.3° през 2000г., най-ниската измерена минимална температура е -17.6° през 1953г.

Слънцето ще изгрее в 07 часá и 48 минути и ще залезе в 16 часá и 50 минути.

Фаза на Луната: шест дни преди пълнолуние.

НИМХ – Плевен, ХМО – В. Търново

Дежурен синоптик: Валентина Радойска