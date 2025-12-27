Съюзът на българските журналисти във Велико Търново предлага площад в града да носи името „Журналист“

Членовете на дружество 04 на Съюза на българските журналисти във Велико Търново предлагат площад в старата столица да носи името „Журналист“. Те са обединени около идеята, базирана на исторически факти, че

градът е родното място на съвременната българска журналистика.

Така старопрестолният град ще се нареди до София и Пловдив, които вече имат такива градски пространства, отдаващи дължимото уважение на гилдията.

На Велико Търново му прилича да има такъв площад, се посочва в мотивите на местното дружество на Съюза на българските журналисти (СБЖ).

На 16 октомври 1886 г. е изпратена телеграма от Иван Стоянович – директор на Главно управление на пощите и телеграфите в Княжество България, с която той прави първи опит за създаване на информационна телеграфна агенция след отказа на княз Александър Батенберг от престола в Търново, припомнят те фактите, които са по справка на историка Тодорка Недева.

Вследствие на това съобщение е свикано Третото Велико Народно събрание за решаване на въпроса с избирането на нов княз.

Така 12 години преди официалното създаване на Българската телеграфна агенция (БТА) Иван Стоянович поставя във Велико Търново основите на съвременната журналистика и на БТА в частност.

140 години след това събитие ние желаем да отбележим този незаслужено забравен факт, именувайки пространството пред Профилираната хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ – единствената гимназия в България, където се изучава специалността „Журналистика“ в средния курс – на площад „Журналист“, пишат в писмото си до председателя на Общинския съвет във Велико Търново и кмета на Общината от СБЖ в града.

Предложението вече е внесено в Общинския съвет във Велико Търново.

Именуването на пространството няма да причини неудобство на живеещите в района, защото няма да наложи промяна в адресни регистрации и смяна на лични карти.

Към предложението е приложен протокол на събрание на Дружество 04 – Велико Търново, където е взето и подкрепено единодушно решението за именуване на площад „Журналист“. Прикачени са подписка от великотърновските журналисти и обществеността, подкрепящи идеята, исторически мотиви, подготвени от историка от Регионалния исторически музей във Велико Търново Тодорка Недева.

Има копие на първата телеграма, изпратена преди 140 години от Иван Стоянович, както и писмо от централата на СБЖ, подкрепяща намерението.

Очаква се предложението да бъде разгледано на комисия и внесено на първата сесия на Общински съвет – Велико Търново за 2026 г.

СБЖ във Велико Търново има и идея за облагородяване на пространството, където ще бъде поставена табела на площада.

БТА припомня, че на 30 октомври СБЖ във Велико Търново връчи за първи път наградата „Показалец“. Неин носител стана дългогодишният главен уредник и завеждащ отдел „Нова и най-нова история“ в Регионалния исторически музей в града Тодорка Недева.

БТА, Профилирана хуманитарна гимназия “Св. св. Кирил и Методий” във Велико Търново. Снимка: Марина Петрова (архив)

Кореспондент на БТА във Велико Търново Николай Венков

БТА