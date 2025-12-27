неделя, декември 28, 2025
Цените на златото, среброто и платината се покачиха до рекордно високи нива

БОРБА БГ

Цените на златото, среброто и платината днес (26 декември) достигнаха исторически върхове, подкрепени от очакванията за понижение на лихвите в САЩ и засилващото се геополитическо напрежение, които подхранват търсенето на сигурни активи от инвеститорите, предаде Ройтерс.

Текущата пазарна цена на златото се повиши до рекордните 4549,71 долара за тройунция, след което леко намаля и към 19:03 ч. българско време е на ниво 4533,43 долара за тройунция, или с 1,2 на сто над равнището от предходната сесия. Фючърсите на златото в САЩ, с доставка през февруари, нараснаха с 1,43 на сто до 4566,50 долара за тройунция.

Междувременно текущата цена на среброто скочи с 6 на сто до 76,24 долара за тройунция, след като за кратко докосна 76,46 долара за тройунция – най-високо равнище, регистрирано някога.

Среброто е поскъпнало със 164 процента от началото на годината заради недостатъчното предлагане, изоставащо от търсенето, силния приток на инвестиции и определянето му като критичен метал от Вашингтон.

Цената на платината също отбеляза на най-висока точка днес, нараствайки до 2454,12 долара за тройунция, като към 19:03 часа регистрира ръст от 9,8 на сто до 2438,92 долара за тройунция.

Очакванията за по-нататъшно облекчаване на политиката на Управлението за федерален резерв (УФР) през 2026 г., слабият щатски долар и засиленото геополитическо напрежение водят до резки промени на пазарите с ниска ликвидност. Въпреки че съществува известен риск от реализиране на печалби (продажби) преди края на годината, тенденцията остава възходяща, заяви Питър Грант, вицепрезидент и старши стратег по металите в „Зейнър Метълс“ (Zaner Metals).

Тази година златото е напът да отбележи най-силния си годишен ръст от 1979 г. на фона на облекчаването на американската парична политика, покупките от централни банки и притока на инвестиции от борсово търгувани фондове (ETFs).

БТА

