Френската актриса Брижит Бардо почина на 91 години

Брижит Бардо, легендарна френска актриса, икона от 60-те години на миналия век и ревностна защитничка на животните, е починала на 91-годишна възраст, съобщи в неделя Фондация „Брижит Бардо“, цитирана от АФП.



„Фондация Брижит Бардо съобщава с огромна тъга за кончината на своята основателка и председателка Брижит Бардо – световноизвестна актриса и певица, която избра да се откаже от престижната си кариера, за да посвети живота и енергията си на защитата на животните и на своята фондация“, се посочва в съобщението, изпратено до АФП, без да се уточнява денят или мястото на смъртта.

Бардо се оттегли от киното преди повече от петдесет години, оставяйки след себе си около петдесет филма.

В началото на октомври Бардо издаде своята нова книга „Моят ББуквар“.

Тя съдържа някои остри мнения за колеги актьори, еротиката, политиката и съвременния свят, отбелязва издателят Fayard и допълва, че книгата, написана изцяло на ръка, е „потапяне в личността на жена, оставила следа в своето време с независимостта, ангажираността и смелостта си“.

Структурирана като речник – от А за „Abandon“ (отказ) до Z за „Zoo“ (зоопарк) – книгата събира кратки текстове, написани с характерния кръгъл почерк на 91-годишната Бардо.

Актрисата изразява обичта си към Жан-Пол Белмондо, когото нарича „страхотен човек, гениален актьор, забавен и смел“. За Ален Делон отбелязва, че „носи в себе си най-доброто и най-лошото“, а за Марчело Мастрояни казва, че макар да е „очарователен“, е „добър актьор без гений и без да е незабравима личност“.

Относно еротиката, Бардо – прославила се с филма „И Бог създаде жената“, пише, че това са „любовни игри, в които всичко е позволено: въображение, смущаваща перверзия и чувствена освободеност“.

Говорейки за Сен Тропе, където притежава вилата La Madrague, тя изразява съжаление, че „това толкова красиво малко рибарско селце“ се е превърнало в „град на милиардери, в който вече не се разпознава старият му чар“.

Като активист за правата на животните Бардо е безпощадна и към състоянието на Франция, определяйки я като „скучна, тъжна, покорна, болна, омразна, опустошена, обикновена, вулгарна“. По думите ѝ „дясната партия е единственото спешно лекарство за агонията на Франция“. Тя отново заявява близостта си с Марин льо Пен и партията „Национален сбор“ (RN).

Изключително дискретна в медийните си изяви, Брижит Бардо вече е публикувала през 1996 г. мемоарите си Initiales BB („Инициали ББ“).

Брижит Бардо е родена в Париж на 28 септември 1934 г.

Преди половин век спира да снима филми и казва, че за нея седмото изкуство е само образ от носталгичното минало, но въпреки това си остава сред най-известните френски актриси в чужбина. „Обърнах тази страница преди повече от 50 години”, казва тя.

Бардо има зад гърба си около 50 филма, сред които “И Бог създаде жената” (1956) на Роже Вадим, “В случай на нещастие” (1958) на Клод Отан-Лара, “Бабет отива на война” (1959) на Кристиан Жак, “Презрението” (1963) на Жан-Люк Годар. Последният филм, в който участва, е “Дон Жуан”, пуснат по екраните през 1972 г.

След 1973 г., когато слага край на кинокариерата си, Брижит Бардо е напълно отдадена на каузата си да защитава животните. Определя я като битката на живота си. Кинолегендата заяви пред АФП, че за 90-годишнината си най-много иска Франция да наложи забрана за консумацията на конско месо – нещо, за което тя се бори от половин век, но не постига успех.

“Най-големият подарък, който мога да получа след 50 години молби към правителства и президенти, е… да не се убиват и ядат повече коне във Франция”, каза Бардо. “Когато се отказах от киното, това беше първото нещо, за което помолих”, отбеляза тя. До днес обаче подобна забрана не е въведена. “Крещя от 50 години и нищо не съм получила. Нямам време да чакам още 50 години”.

Отгледана в буржоазно семейство и завършила балетно училище, Брижит Бардо изгрява в киното през 1956 г. във филма “И Бог създаде жената” на съпруга си Роже Вадим. В кадри от него тя страстно танцува, облечена в дълга пола, с цепка до талията. Сцената предизвиква скандал и заради нея продукцията е забранена в някои части на САЩ. Това обаче не пречи французойката, на която представителките на нежния пол по онова време се опитват да подражават, да бъде провъзгласена за най-красивата жена на света. Разкрепостена и своенравна, Бардо често се оказва в центъра на скандали.

В живота си тя проявява същия непукизъм, който е характерен за филмовите й образи – “момиче на своето време, освободено от всякакво чувство за вина, и неспазващо забраните, наложени от обществото”, казва Роже Вадим, първият от четиримата съпрузи на актрисата.

Преследвана от папараци, когато е на върха на славата си, Бардо е напълно лишена от личен живот. Всичко е на показ – любовните й авантюри, за които се твърди, че са многобройни; скандалите, в които се забърква; раждането на сина й, когото актрисата първоначално не иска.

В мемоарите си, озаглавени Larmes de combat и издадени през 2018 г., Бардо признава, че “никога не се е чувствала красива”, заради което е изпитвала неувереност. “Приемаха ме за една от най-популярните световни звезди, и въпреки това съм нищо… Винаги съм живяла с мисълта, че неизбежно губим това, което притежаваме, и моята младост, красота, свежест не са изключение”, се казва в откъси, публикувани от френски медии. Бардо казва, че никога не са я привличали луксът и богатството. “Изоставих всичко това, защото бях убедена, че основното е собствената ми кауза да спасявам животни”, отбелязва тя.

След като слиза от снимачната площадка, Бардо се посвещава на защитата на дивата природа. През 1986 г. основава фондация, чрез която да помага на изпаднали в беда животни. Организацията й има представителства в над 30 държави на пет континента, в България заедно с “Четири лапи” е ангажирана с Парка за мечки край Белица. “Фондацията е животът ми”, заявява нееднократно Брижит Бардо.

Тя е благодарна на киноиндустрията, която й е помогнала да се сдобие с популярност. А известността й е нужна за спасяването на животните. “Много се гордея с първата глава в живота си, която направих успешна и сега ми дава световна слава, помагаща доста в защитата на животните“, казва Бардо пред АФП.

Актрисата нееднократно повтаря пред медиите, че “никога няма да се примиря с… жестокостта и варварското третиране на животните, на които толкова често ставаме свидетели”. Според нея много трудна е промяната на навиците и на човешкия манталитет, но с времето, с помощта на филмите, на социалните мрежи, на репортажите, “ще можем стъпка по стъпка да променим сърцата на хората”.

„Въобще не ми пука за възрастта… дори не я забелязвам“, казва Бардо пред АФП. За годините „наистина не мисля . Всеки ден е един и същи… идва също толкова лесно, колкото и преди… Гледам как минава времето и си мисля, че се справям много добре“.