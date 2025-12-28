Повече слънце, температури около и малко над нулата

Вечерта и през нощта на повечето места времето ще бъде предимно ясно. Ще духа умерен вятър от северозапад. Минималните температури ще бъдат между -6° и -4°.

За В. Търново минималната температура ще бъде около -4°.

В понеделник ще преобладава слънчево време с временно увеличение на облачността. Повече облаци ще има в предбалкана. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат около и малко над 0° .

За В. Търново максималната температура ще бъде около 1°.

Атмосферното налягане ще се повишава.

Над западните и централни части на Стара планина ще преобладава слънчево време с временно увеличение на облачността. Ще духа силен вятър от западната четвърт. Максималната температура на 1200 м ще бъде около -3°, а на 2000 м ще е около -12°.

На тази дата най-високата измерена максимална температура във Велико Търново е 20.2° през 2005г., най-ниската измерена минимална температура е -16.1° през 1992г.

Слънцето ще изгрее в 07 часá и 48 минути и ще залезе в 16 часá и 51 минути.

Фаза на Луната: пет дни преди пълнолуние.