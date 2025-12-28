НИМХ издава предупреждение от втора степен (оранжев код) за силен и бурен северозападен вятър в 12 области от страната с пориви между 25 и 30 m/s, а в останалата част от страната е в сила предупреждение от първа степен (жълт код) с пориви до 24 m/s.

Оранжев код е издаден за областите Видин, Враца, Плевен, Велико Търново, Ловеч, Сливен, Габрово, София, Пазарджик, Пловдив, Благоевград и Монтана.

При оранжев код за вятър хората трябва да бъдат готови за повече проблеми, структурни повреди, изкоренени дървета и риск от наранявания от летящи предмети. Възможни са смущения в електроснабдяването, посочват от НИМХ на сайта си. При жълт – трябва да бъдат внимателни за летящи във въздуха предмети. По тази причина са възможни локални нарушения на обичайните дейности на открито.

Според прогнозата за времето в неделя ще духа силен и бурен вятър от запад-северозапад, с който ще нахлува студен въздух. Облачността ще бъде променлива, но само на отделни места – главно в Североизточна България, ще превали слаб сняг. Максималните температури преди обяд ще бъдат – между 2° и 7°, в София – около 3°.

Друг източник, За 28 декември 2025 г. НИМХ издава предупреждение от втора степен (оранжев код) за силен и бурен северозападен вятър в 12 области от страната с пориви между 25 и 30 m/s, а в останалата част от страната е в сила предупреждение от първа степен (жълт код) с пориви до 24 m/s.

БТА