В понеделник не отлагайте важни разговори

Вашият хороскоп за понеделник, 29 декември

Това е последният работен понеделник за тази година. Носи усещане за финал. Подходящ е за довършване, подреждане и ясно очертаване на намеренията за идните дни. Не отлагайте важни разговори, но и не бързайте излишно. Всяка дума днес носи тежест.

ОВЕН

Подредете хаоса

Ще ви се иска да приключите с всичко наведнъж, но денят изисква последователност. Довършете започнатото и не започвайте нови спорове. В работата изчистете недоразумения, които се влачат отдавна. Спокойният тон ще ви донесе повече резултати.

ТЕЛЕЦ

Работете бавно, но сигурно

Не сте в празнично настроение и трудно се концентрирате. Въпреки това денят ви позволява да отметнете важни, макар и скучни задачи. Не се насилвайте да сте продуктивни на всяка цена. Свършете необходимото и си дайте време за почивка.

БЛИЗНАЦИ

Затворете сметките

Денят е подходящ за финансови разчети и подреждане на документи. Добре е да приключите с плащания или уговорки, за да започнете новата година на чисто. Разговор с колега или партньор ще внесе яснота по важен въпрос.

РАК

Приемете деня такъв, какъвто е

Междупразничната работа ви тежи, но няма смисъл да се съпротивлявате. Колкото по-спокойно подхождате, толкова по-леко ще мине денят. Свършете нещо полезно за себе си и за другите. Вечерта ви носи удовлетворение.

ЛЪВ

Направете първата крачка

Денят е изненадващо благоприятен за нови идеи. Може да си поставите цел или да вземете решение, което ще реализирате през януари. В работата ще ви забележат, ако покажете инициативност. Не подценявайте интуицията си.

ДЕВА

Пазете границите си

Ще ви търсят за помощ и съвет, но не е нужно да поемате всичко. Денят ви учи да казвате „не“, когато е необходимо. В личните отношения бъдете искрени. Компромисите днес трябва да са разумни, а не за ваша сметка.

ВЕЗНИ

Не бързайте излишно

Имате много задачи и малко време, но паниката няма да помогне. Подредете приоритетите си и действайте стъпка по стъпка. Не поемайте нови ангажименти. Оставете част от плановете за януари.

СКОРПИОН

Освободете се

Денят ви дава шанс да оставите зад гърба си тежки мисли и напрежение. В работата нещата се подреждат по-добре, отколкото очаквате. Избягвайте токсични разговори. Насочете енергията си към нещо градивно.

СТРЕЛЕЦ

Говорете открито

Финансовите теми излизат на преден план. Подходящ момент е да поставите въпрос, който ви вълнува отдавна. Не се притеснявайте да защитите позицията си. Денят е добър за планиране на бюджета за новата година.

КОЗИРОГ

Изненадващ обрат

Денят започва спокойно, но носи неочаквана информация. Професионална оферта или разговор ще ви накара да се замислите. Не вземайте окончателни решения веднага. Обмислете всичко внимателно.

ВОДОЛЕЙ

Време за разчистване

Подходящ ден за подреждане – както буквално, така и символично. Освободете се от ненужни вещи, ангажименти или мисли. Това ще ви помогне да посрещнете новата година по-леко. Денят носи усещане за обновление.

РИБИ

Пазете плановете си

Не е нужно да споделяте намеренията си с всеки. Денят е по-добър за тиха подготовка, отколкото за показни действия. Доверете се на интуицията си. Тя ви насочва правилно. Вечерта излезте с приятели.

Хороскоп за родените на 29.12. – Честит рожден ден! Предстои ви година на важни лични решения и нови отговорности. Ще имате възможност да започнете начисто и да наложите собствените си правила. Действайте смело, но разумно.

Тодор Емилов-Тео