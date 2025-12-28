Великотърновският „Спартак“ спечели футболния турнир в Дряново

Три дни Спортна зала Дряново бе домакин на зимен турнир по футзал за „Купата на Община Дряново“. 16 отбора, разпределени в четири предварителни групи, се състезаваха за призовите места. Много емоции, футболни страсти на терена и извън него, пълни трибуни не липсваха и в тазгодишното издание на надпреварата.

Много оспорван финален двубой сътвориха отборите на “Боби Фишър” и МФК “Спартак”. След 3:3 в редовното време, победителят бе определен с изпълнение на по три дузпи. Решаващият момент дойде при последния удар от бялата точка на “Боби Фишър”, който бе пропуснат и великотърновският тим грабна купата. Трети останаха “Сурвакарите” от Дряново. Организаторите отличиха с индивидуални награди футболистите, представили се най- добре на постовете си.