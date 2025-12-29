СЛЕД ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ПРЕКЪСВАНЕ НА КАЦАНИЯТА НА МЕДИЦИНСКИ ХЕЛИКОПТЕР В ДВОРА НА МОБАЛ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“,

районът отново успя да си върне тази жизнено важна здравна услуга за спешна помощ. Днес въздушната линейка не просто е символ на модернизация, а е работещ механизъм за спасяване на животи в критични ситуации.

На 15 април 2024 г. беше официално открита реконструираната хеликоптерна площадка в областната лечебница. Това беше първото болнично вертолетно летище извън София, което от здравното министерство финансираха и въведоха в експлоатация. Събитието бележа края на над 30-годишното прекъсване за въздушната помощ по въздуха.

През 2025 г. летящата машина реализира важни спасителни мисии до старата столица, с което доказа, че този вид транспортиране на пациенти не е екзотична услуга, а реална и рутинна практика.

Медицинският хеликоптер идваше по различни поводи, но основно заради хора, пострадали при катастрофи.

Една от най-запомнящите се акции през миналата година беше през август. Въздушната линейка дойде заради 36-годишен мъж след тежка травма на стомаха. Пациентът продължи лечението си в „Александровска“ болница и оцеля, въпреки огромната опасност за живота му.

На 10 ноември медицинският хеликоптер кацна в двора на търновската болница заради 19-годишен мъж. Младежът се нуждаеше от мигновено прехвърляне в София, заради критично състояние.

В началото на декември имаше втора мисия до старата столица само в рамките на месец.

Галина ГЕОРГИЕВА