Над 20 хиляди лева събраха две инициативи на Ротари клуб за децата на Свищов

Сумата от 20 546 лева е събрана в подкрепа на нуждаещи се деца от община Свищов, съобщи президентът на Ротари клуб в града Тошко Ангелов.

Средствата са набрани благодарение на традиционния коледен бал на Ротари клуб – Свищов и благотворителния базар, който бе организиран за първи път в крайдунавския град, но организаторите се надяват да се превърне в традиция.

Двете благотворителни инициативи преминаха под мотото: „Да подкрепим децата на Свищов — нашето днес и утре.“ Събраните средства ще бъдат насочени към инициативи и проекти, посветени на развитието, здравето, спорта и образованието на свищовските деца, уточни Тошко Ангелов. Вярваме, че най-стойностната благотворителност е онази, която дава шанс и създава бъдеще, допълни той.

Благодарим на всички дарители, доброволци и приятели, които повярваха, участваха в каузата и ни подкрепиха. Заедно доказахме, че когато общността се обединява – доброто се умножава, заявиха още от Ротари клуб – Свищов.

Кореспондент на БТА в Свищов Антоанета Бълдъркова