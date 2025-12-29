9 000 лв. събра „Мото Коледа“ във Велико Търново

БЛАГОТВОРИТЕЛНОТО ШЕСТВИЕ „МОТО КОЛЕДА 2025“ СЪБРА 9 000 ЛВ.

Средствата ще бъдат дарени за лечението на двама млади търновци Николай Точнев и Ванеса Йосифова. Инициативата се проведе на 27 декември и създаде празнична атмосфера по улиците на болярския град.

Над 600 мотористи подкрепиха превърналата се за Велико Търново традиционна инициатива. Из старата столица водачите дефилираха, облечени с костюм на дядо Коледа, яхнали мотори, бъгита, ATВ-та и други возила на две гуми.

Разбира се, не лиспваше и Снежанка, която поздравяваше всички по пътя на шествието.

Основният инициатор на събитието е зам.-кметът Георги Недев, който постави началото на акцията години преди да заеме ръководната позиция в Общината.

Кампанията беше подкрепена от Община Велико Търново, Кметство Дебелец и десетки партньори и спонсори.

Галина ГЕОРГИЕВА