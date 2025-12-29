Двама души загинаха при тежка катастрофа във Велико Търново

Инцидентът е станал в района на Присовските завои

Двама души са загинали на място на 29 декември вечерта при зверски удар на лек автомобил БМВ и тир. Зловещият инцидент е станал около 19,30 часа на района на Присовските завои на южния изход на Велико Търново в посока Хаинбоаз.

Леката кола се е движела с висока скорост в опасния участък, внезапно навлязла в насрещното движение и се забила в товарен автомобил. В БМВ-то пътували четирима души. При страничния удар с камиона на място са загинали водачът и спътникът му, който е седял зад него. По първоначална информация другите двама пътници са тежко ранени и са откарани във великотърновската болница с опасност за живота.

Минути след сблъсъка на местопроизшествието са пристигнали екипи на полицията, Спешна помощ и на пожарната. Наложило се е огнеборци да режат смазаните ламарини на колата, за да извадят телата на загиналите, както и пострадалите.

Заради катастрофата пътният участък временно бе затворен за движение. На място се извършват огледи. Причините за инцидента се изясняват. Образувано е досъдебно производство под наблюдението на Окръжната прокуратура във Велико Търново.

Веселина АНГЕЛОВА

/снимката е илююстративна/