„Етър ВТ“ привлече Стефан Трайков- младши

Стефан Трайков стана третото ново попълнение в „Етър ВТ“ преди началото на пролетния полусезон, след като ръководството на клуба и младият полузащитник постигнаха споразумение. Преди него “виолетовите” привлякоха нападателя Кристиян Величков и халфа Стелиян Добрев.

Роден е на 12 юли 2005 г. и е син на бившия футболист на „Етър“ и „Черноморец“ – свищовлията Стефан Трайков. Играе като десен офанзивен халф и втори нападател. Въпреки едва 20-те си години Трайков-младши има вече 51 мача във Втора лига с екипите на „Добруджа“ и „Черноморец“. Преди това е бил в юношеските формации на „Септември“, „Ботев“ (Враца) и „Славия“. Има мачове за националните отбори на България U17, U18 и U19.

“С привличането на Стефан Трайков вярваме, че ще засилим още повече офанзивната мощ и креативността в отбора, като продължаваме линията да залагаме на млади перспективни футболисти.

Добре дошъл в „Етър“!”, обявиха от великотърновския клуб.