С БЪЛГАРСКИ ХОРА, ГОРЕЩ БИЛКОВ ЧАЙ И ПОЧЕРПКА НА ОТКРИТО ТЪРНОВЦИ ЩЕ ИЗПРАТЯТ ПОСЛЕДЕНИЯ ДЕН НА 2025г.

На 31 декември от 12:00 до 14:00ч. в парк „Дружба“ са добре дошли всички любители на фолклорните ритми. Събитието се организира от „ТърновоRUNS“ и танцов клуб „Плетеница“.

Мероприятието е отворено за всички, които желаят да се включат, без значение дали са опитни танцьори или начинаещи. В програмата са предвидени между 15 и 20 народни хора.

Организаторите ще почерпят присъстващите с горещ билков чай с мед и приканват ентусиастите да си носят керамична чаша. Ако участниците желаят да допринесат за добрата атмосфера, могат да дойдат вместо с празни ръце с домашно приготвени лакомства. Например бисквити, бонбони, банички, ошар и др.

Инициативата се провежда изцяло безплатно и има за цел да събере хората в топла и споделена среда.

По време на събитието присъстващите ще имат възможност да подкрепят дейностите на „ТърновоRUNS“ и „Плетеница“, които стоят зад десетки полезни за здравето прояви.

Междувременно още на 1 януари се подготвя и голям поход около старата столица.

Галина ГЕОРГИЕВА