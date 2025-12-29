Млади лекари отхвърлиха частни клиники, за да градят кариера в горнооряховската болница

Д-Р ТЕОФИЛА – КОНСТАНТИНА РУСЕВА И Д-Р АЛЕКСАНДЪР ДАВИДОВ СА МЛАДИТЕ НАДЕЖДИ на отделението по неврология в МБАЛ „Св. Иван Рилски“.

Двамата млади специализанти вече поемат тежки дежурства в лечебното заведение, приемат пациенти от Спешно отделение и назначават терапия за тях.

Д-р Русева завършва СУ “Георги Измирлиев” в Горна Оряховица, като се насочва към медицината, тъй като баща й е лекар невролог.

“От малка помня, че ме водеше в кабинета си, запомнила съм прегледите му на пациенти, как търсеха съветите му близки и приятели. Първата година не ме приеха “Медицина” и се записах “Психология” във ВТУ. На втората година ме приеха в Медицинския университет в Плевен, записах платено обучение, като разчитах на студентски кредити, за да следвам.“, разказва тя.

Още докато е студентка, д-р Русева започва работа като здравен асистент в болницата в Горна Оряховица.

Избира да работи в Отделението по нервни болести, тъй като има интерес към тази специалност от баща си. От септември т.г вече е дипломиран лекар, а от 5 януари започва и специализация в МУ- Плевен.

“Болницата пое последните три семестриални такси от обучението ми – всяка от близо 6 хил. лева, а сега ще поеме и разходите по специализацията ми, за което съм благодарна“, пояснява още д-р Русева.

34-годишният Александър Давидов също не открива веднага като свой професионален избор медицината.

„Д-р Давидов, който е родом от Плевен, първоначално завършва “Предприемачество” в УНСС, а след това магистратура “Публична администрация” във ВТУ.

Работи известно време в администрацията на МУ- Плевен, но тъй като работата не го удовлетворява, записва “Медицина”.

Завършва университета преди две години и започва специализация по лъчелечение, паралелно започва да преподава като хоноруван преподавател в катедра “Анатомия”. По покана на болницата в Горна Оряховица, се премества да работи тук. Специализацията му по неврология отново поема лечебното заведение. На младия лекар пък община Горна Оряховица съдейства за осигуряване на жилище.

Младите лекари смятат, че работата им в общинската болница е голяма възможност да трупат опит и да се развиват професионално.

“Виждали сме всичко – спешни и тежки случаи, защото имаме колеги в големи или в частни болници, където случаите са по-подбрани и където се срещат само с радикулитопатии и световъртежи, имаме колеги, които все още не са се сблъсквали с инсулт, а работят в голяма болница…

В по-малките и общински болници е голям плюс за младия специалист, че може да се запознае с всякакви случаи, да трупа отрано опит. Аз съм включена в дежурства по болница и в дежурен кабинет, вече съм в “дълбоката вода”.

Давах дежурства по болница, без да имам пълен график като лекар, но тъй като ми е позволено да работя като лекар, изцяло назначавам терапията, приемам от Спешно отделение пациенти и изцяло поемам грижата над тях. И съм виждала много неща – коми, инсулти…”, споделя д-р Русева.

“В началото бях доста стресиран, тъй като средата е различна, пациентите са различни, много е натоварено, има много спешни случаи, но с времето започнах да свиквам на темпото. Вече се чувствам по- уверен в уменията и в общуването с колеги, и пациенти. Преди половин година започнах да поемам и дежурства – да съм на разположение към Спешно отделение“, разказва и д-р Давидов.

Младите лекари не крият, че са много търсени от други болници с примамливи предложения да започнат работа там.

“Предлагали са ни работа от частна клиника в Русе, от МБАЛ “Сърце и мозък”, от комплексния онкологичен център, от УМБАЛ- Плевен, но не се интересуваме от финансовата част, а искаме да се развиваме и да събираме опит тук, в неврологията“, са категорични двамата и допълват, че в момента работят на няколко места и преподават в МУ- Плевен, за да се издържат и да практикуват специалността, която им допада.

“Всеки ден научавам нови неща, сега е момента! Във всяко едно отделение, има и неблагодарни пациенти и такива, които осъзнават, че някой им помага, а мен това, което ме стимулира в тази професия е, че правя добро!“, заключва д-р Русева.