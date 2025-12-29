Над 600 хил. евро влагат в детски площадки във Велико Търново

612 570 ЕВРО ОТДЕЛЯ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ И РЕМОНТ НА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ. На Бъдни вечер беше обявена е обществена поръчка, като в описанието е уточнено, че предвидената сума обхваща също проектирането и гаранционното обслужване на обектите.

Списъкът с детски площадки, спортни и фитнес съоръжения обхваща терени за игра в ясли, градини, социални заведения, централни за града и квартални паркове, междублокови обекти, обекти по селата и др. Става дума за над 150 локации.

В обхвата на обществена поръчка е заложено също изграждането на оркестрина в парк „Дружба“ и възстаноновяване на Попнедялковата чешма с оформяне на кът за отдел около нея.

Сумата ще се изпозлва за период от 2 години.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 28 януари 2026г.

Галина ГЕОРГИЕВА