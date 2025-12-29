Само няколко дръпвания? Учени предупреждават: марихуаната може да съсипе успеха на тийнейджърите

Употребата на марихуана дори един или два пъти в месеца се свързва с по-лошо представяне в училище и емоционален дистрес при тийнейджърите, пише medicalxpress.com.

Това сочи голямо национално проучване на подрастващите, водено от Раян Султан, асистент по клинична психиатрия във Vagelos College of Physicians and Surgeons към Колумбийския университет в САЩ.

„Докато предишните проучвания бяха фокусирани върху ефектите от честата употреба на канабис сред тийнейджърите, нашето изследване откри, че каквато и да е употреба на канабис може да изложи децата на риск от изоставане в училище, а тези, които употребяват по-често, са най-застрашени“, казва Султан.

„Няколко „безобидни“ цигари могат да доведат до сериозни академични последици. Тийнейджърите, които пушат регулярно, често не могат да се съсредоточат, изпускат училище и могат да загубят интерес към бъдещите си планове“, казва той.

Новото изследване е на фона на изменения при употребата на наркотици в САЩ. Докато използването на много субстанции е рекордно ниско сред младите в страната, канабисът остава изключение. Около един от всеки пет студенти употребява канабис и приблизително 6% от дванадесетокласниците го използват ежедневно – показател, който се е увеличил през изминалото десетилетие.

„Последиците могат да бъдат драматични“, казва Султан. „Не е необичайно младите тийнейджъри да пушат марихуана само няколко пъти, преди да се появят признаци на абстиненция и влошено настроение“.

Учените са особено обезпокоени, защото днешните продукти канабис съдържат две до три пъти повече тетрахидроканабинол (THC), който предизвиква усещането за еуфория, отколкото в миналото, което ги прави по-силно действащи. Според предишни проучвания, употребата на канабис от подрастващите, когато мозъкът им все още развива критични невронни връзки, може да има продължителни ефекти върху когнитивните функции, които са важни за академичното представяне.

„Мозъкът на тийнейджърите все още развива механизми за научаване, самоконтрол и емоционална регулация“, казва Тим Бекер – психиатър в Weill Cornell Medicine и съавтор на изследването. „Употребата на канабис дори инцидентно по време на този критичен период на растеж нарушава тези процеси и може да провали нормалното развитие“, добавя той.

БТА