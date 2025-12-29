Областната администрация посреща 2026 г. с визия за устойчиво регионално развитие, поддържане на високи нива на сигурност и безопасност, ускоряване на инвестициите

Под ръководството на Областния управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева през последните 5 месеца Областната администрация във Велико Търново координира успешно множество инициативи съвместно с институции, неправителствения сектор, граждански организации и териториални структури, което позволи решаването на редица локални проблеми, предприемането на спешни мерки и реализирането на политики с дългосрочен ефект за развитието на региона, повишаване на благосъстоянието, намаляване на социалните неравенства, ефективна подкрепа за уязвимите групи.

В отчетния период от управлението на Юлия Ликоманова-Мутафчиева за първи път на областно ниво бяха реализирани редица ключови дейности, насочени към повишаване на сигурността, устойчивото управление на ресурсите и защитата на обществения интерес.

Сред тях са премахването на опасни дървета в близост до въздушни електропроводи с цел предотвратяване на аварии и гарантиране на надеждно електрозахранване, както и инициирането и прилагането на политики в направление „Сигурност“, включително разработването и въвеждането на система за ранно предупреждение на населението чрез BG-ALERT.

За първи път бе приложен и системен подход за приоритизиране на проектите на местните власти във ВиК сектора чрез активна междуинституционална координация и планиране на инвестиции за справяне с безводието и модернизация на ВиК инфраструктурата.

Реализирани са целенасочени инициативи заедно с РУО Велико Търново, Комисията за защита от дискриминация и други институции за превенция на домашното насилие, ранните бракове и ранните раждания, с фокус върху защитата на уязвими групи и децата в риск.

Извършен бе анализ на нерегламентираните сметища на територията на областта и бе събрана информация за състоянието на атмосферния въздух като основа за последващи мерки.

За първи път бе реализирана и информационна кампания във връзка с въвеждането на еврото, насочена към превенция на злоупотреби при превалутирането и информиране на гражданите и бизнеса.

Основен фокус на дейността на областна администрация беше осигуряването на транспортна свързаност в областта, ограничаване отпадането на деца и ученици от образователната система, развитие на културата и туризма, реализиране на екологични инициативи и дигитална трансформация на администрацията.

Провежданите политики от Юлия Ликоманова – Мутафчиева бяха насочени към регионално развитие, сигурност, модерно и ефективно управление, внедряване на иновации и развитие на предприемачеството.

Сред приоритетите в работата на Юлия Ликоманова-Мутафчиева се открояват културните и образователните инициативи, както и изпълнението на проекти в подкрепа на националната политика за енергийна ефективност и внедряване на зелени технологии в сгради – публична държавна собственост. Областен управител и нейният екип осъществиха редица срещи и обменни практики в тези направления с други областни администрации, за надграждане на административния опит и модел.

Реализирани бяха добри практики за информиране и подпомагане на институции и организации при кандидатстване за европейско финансиране и изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост в сферите на културата, образованието, социалната икономика, предприемачеството, дигитализацията, изкуствения интелект и иновациите чрез ефективно сътрудничество със Световна банка, Областен информационен център – Велико Търново, ЕЦИХ –Габрово, София Тех Парк.

Успешен пример е инициативата „Пътят на предприемача“, проведена съвместно със София Тех Парк и под домакинството на областния управител, при която Велико Търново беше водещият град по интерес в рамките на националното турне с участие на 148 души.

През изминалите месеци бе осъществена мащабна съвместна дейност с Регионална дирекция по горите – Велико Търново, РОЦ „Горна Оряховица – Габрово“, „Електроразпределение – Север“ и Северноцентралното държавно предприятие – Габрово.

В резултат на успешното партньорство бяха извършени обходи, маркиране и проведени процедури за избор на изпълнители за премахване на опасни дървета, застрашаващи въздушните електропроводи, с цел осигуряване на надеждно електрозахранване през зимния сезон.

«Приоритет бяха и проекти с европейско финансиране за повишаване на енергийната ефективност на сгради – публична държавна собственост, включително една от най-големите административни сгради в областта, в която се помещават 13 държавни ведомства. Подписаният през годината проект предвижда подобряване на работната среда, изпълнение на зелена инфраструктура, осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания, изграждане на пространства за социални контакти и прилагане на мерки за декарбонизация. Очакваният резултат е намаляване на разходите за енергопотребление и ефективно използване на публичния ресурс», посочва Юлия Ликоманова-Мутафчиева.

Тя допълва, че през второто шестмесечие на 2025 г. дигитализацията, иновациите и изкуственият интелект успешно са интегрирани в работата на администрацията. Въведени са електронни услуги, служителите са преминали обучения за работа с нов софтуер и електронно подписване на документи, а процесите са оптимизирани чрез инвестиции по Плана за възстановяване и устойчивост.

Активно се изпълнява и Споразумението с Единния цифров иновационен хъб за Северен централен район – Габрово чрез обучения и въвеждане на пилотни инструменти с изкуствен интелект за анализ на данни.

Сред ключовите социални приоритети са защитата от домашно насилие, подкрепата за деца в риск и хора от уязвими групи, както и превенцията на дискриминацията на пазара на труда чрез съвместни инициативи с редица институции, образователни и граждански организации.

Значително внимание беше отделено и на здравния сектор чрез партньорства с МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“, кампании за донорство и кръводаряване, както и внедряване на иновативни дигитални здравни услуги.

Над 60 души се възползваха от кампанията на РЗИ за активиране на приложението е-Здраве за подобряване достъпа на гражданите до здравна информация и услуги.

„Областната администрация във Велико Търново показа висока степен на активност и целесъобразност в изпълнението на своите функции. Дейността й беше насочена към прилагане на системен подход с фокус върху инфраструктурното развитие и ефективно междуинституционално сътрудничество, изцяло в интерес на гражданите от региона“, категорична е Юлия Ликоманова-Мутафчиева.

Сред най-важните инициативи Областният управител посочва ефективно сътрудничество с ВиК „Йовковци“ ООД – Велико Търново и общините за инвестиции във ВиК активи с извеждане на спешни мерки в областта на ВиК проектирането, реконструкцията и модернизацията на ВиК инфраструктурата в места, с идентифицирани трайни проблеми с безводието, приоритизиране проектите на общините по инвестиционната програма, с цел осигуряване на своевременно финансиране от Държавния бюджет за ВиК активи, публична собственост.

Установено е системно партньорство с десетте общини и Общински съвети в областта за съвместно планиране на инфраструктурни ВиК проекти.

„Проведени бяха множество работни срещи с представители на ВиК оператора, АВиК, Напоителни системи, Басейнова дирекция „Дунавски район“, РЗИ, РИОСВ за идентифициране на критични активи и приоритизиране на основните ВиК проекти в областта, свързани с обновяване на остарели водопроводи, разширяване на водоснабдяването и подобряване на качеството на водите.

Един от мащабните инфраструктурни ВиК проекти е този на ВиК „Йовковци – Велико Търново“ ООД, който е на обща стойност 250 млн. лева“, подчертава Юлия Ликоманова-Мутафчиева.

От страна на Областния управител бяха инициирани процедури за предоставяне на ключови държавни имоти, с отпаднала необходимост на общини от територията на областта за реализиране на проекти в областта на образователната и социалната инфраструктура, целящи подобряване на жизнения, образователния и социалния статус на населението с изграждане на детски градини, общностни центрове за социални услуги, транспортна инфраструктура и съоръжения.

Транспортната свързаност е друг основен приоритет от провежданата политика, насочена към осигуряване на възможности за придвижване на хора и стоки между различни дестинации. Областният управител бе избрана в Подкомитет „Пътни проекти и пътна безопасност“ към Комитета за наблюдение на Програма „Транспортна свързаност“, с оглед предстоящото изпълнение на отделните лотове за проектиране и строителство на автомагистрала „Хемус“ до Велико Търново, както и на проектното трасе на автомагистрала „Русе-Велико Търново“.

Предвид изпълнението на АМ „Хемус“ са изплатени обезщетения за отчуждаване на имоти. Областният управител активно участва в мониторинга при изпълнението на АМ „Русе-Велико Търново“ като последният участък е Бяла – Велико Търново и ще достига до град Дебелец. Там трафикът ще се разделя в посока прохода „Шипка“ и Прохода на Републиката.

„Сред приоритетите ми е и опазването на околната среда. Предстои инсталирането на 10 станции за контрол на чистотата на въздуха във Велико Търново, а данните от тях ще са публично достъпни в реално време, с цел прогнозиране и управление на екологичните параметри на въздуха“, коментира Юлия Ликоманова-Мутафчиева.

Осигурена е информация за отворени процедури в подкрепа на общинските администрации за развитие на нови културни политики и инструменти.

Осъществява се партньорство в сферата на културното развитие на кандидатстване за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големите и малките общини“ чрез Национален фонд „Култура“.

„Съвместно с Регионално управление на образованието са разработени програми за подпомагане на професионалното развитие на учителите. Реализирани са значими проекти за модернизация на учебна инфраструктура. Оповестен бе и списък с опасните събития-бедствия, извънредни ситуации и други представляващи заплаха за живота, здравето или имуществото на населението, при които ще се използва системата. Това са: наводнение, снегонавяване и обледявания, големи пожари, радиоактивно замърсяване, разлив на промишлено отровни вещества и земетресения. Разработени са и критерии за задействане на предупредителната система. Съобщения по BG-ALERT се изготвят, само когато бедствието се разпространява на територията на повече от една община“, изброява Юлия Ликоманова-Мутафчиева.