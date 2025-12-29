Откраднаха коледната украса на кметство
Плашат злосторника с видеозапис и сигнал в полицията
ЧАСТ ОТ КОЛЕДНАТА УКРАСА НА СГРАДАТА НА КМЕТСТВО КРУШЕТО Е БИЛА ОТКРАДНАТА. Това се е случило около Рождество Христово. За случая сигнализира кметицата на селото Ивелина Георгиева.
„Извършителят е ясно заснет от камерите за видеонаблюдение. Настоятелно предупреждаваме – ако украсата не бъде върната незабавно, ще уведомим полицията и ще разпространим записа на кражбата, което ще доведе до сериозни последици“, заяви тя.
Деянието беше посрещнато с възмущение от жителите на малкото населено място. Някои от хората настояват клипът с извършителя непременно да бъде публикуван. Според тях човекът следва да плати в троен размер стойността на откраднатото.
Хората масово са на мнение, че не бива да се прикрива самоличността на този, който е извършил деянието.
В понеделник открадната украса беше върната на кметството.
Галина ГЕОРГИЕВА