Разследват два пожара в Еленския Балкан

Служители на полицейското управление в Елена разследват пожара в жилище в с. Буйновци. Сигнал за случая е получен в първите минути на 26 декември.

Въпреки намесата на огнеборците огънят е унищожил покривна конструкция на едноетажна къща с маза и вещи в помещенията. При пожара е загинало и куче. Причините са в процес на изясняване. По случая е започнато досъдебно производство.