Разследват два пожара в Еленския Балкан

Служители на полицейското управление в Елена разследват пожара в жилище в с. Буйновци. Сигнал за случая е получен в първите минути на 26 декември.
Въпреки намесата на огнеборците огънят е унищожил покривна конструкция на едноетажна къща с маза и вещи в помещенията. При пожара е загинало и куче. Причините са в процес на изясняване. По случая е започнато досъдебно производство.
Криминалисти изясняват причините за пожар във фургон в Елена. Сигнал за случая е получен в събота около 10,30 ч. Огънят е унищожил фургона изцяло. В хода на проведеното до момента разследване е установено, че в него се е самонастанил 45-годишен местен жител, за който има съмнения, че е причинил пожара по непредпазливост. Започнато е досъдебно производство.

