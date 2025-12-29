Трима задържани за домашно насилие

Служители на РУ – Велико Търново и Полски Тръмбеш задържаха трима мъже за домашно насилие.

Сигнал за единия случай е получен на 25 декември около 02,00 ч. Изпратеният на адреса в областния град полицейски екип е установил, че същата нощ докато празнували с жената, с която живеел на семейни начала, 48-годишният започнал да я обижда и я ударил в лицето. След намесата на полицията е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР.

Същата вечер малко преди полунощ полицейските служители са реагирали на друг сигнал за домашно насилие в областния град. Изпратеният на адреса полицейски екип установил, че е възникнала разпра между 42-годишният мъж, с когото живеела потърпевшата, след което той грабнал два ножа и ги насочил срещу нея, като отправил и заплахи. Тъжителката и малолетното й дете били настанени в специализирано заведение.

Извършителят не бил установен на адреса, но по-късно се върнал и насочил агресията си към 77-годишната си майка. Тогава вече бил задържан от униформените. По двата случая са образувани досъдебни производства.