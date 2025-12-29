Варицела и респираторни заболявания доминират в навечерието на Нова година

26 СЛУЧАЯ НА ОСТРИ РЕСПИРАТОРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И 25 НА ВАРИЦЕЛА са регистрирани в областта в дните от 22 до 28 декември.

Това сочи седмичната справка на РЗИ Велико Търново.

Най-сериозно засегната остава болярската община. В нея са отчетени 14 болни от лещенка, трима с коронавирус и един пациент със скарлатина.

Останалите диагностицирани заболявания са разпределени между общините Горна Оряховица, Павликени, Лясковец и Стражица.

Без нито един случай на заразни и паразитни заболявания за изминалата седмица са Елена, Полски Тръмбеш, Златарица, Сухиндол и Свищов.

Заради циркулацията на грипни вируси медиците апелират за повишено внимание, спазване на противоепидемични мерки и своевременна консултация с лекар при проява на симптоми.

Галина ГЕОРГИЕВА