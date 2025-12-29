понеделник, декември 29, 2025
Последни:
Горещи новиниЗдраве

Варицела и респираторни заболявания доминират в навечерието на Нова година

Галина Георгиева 199 четения 0 Comments

 26 СЛУЧАЯ НА ОСТРИ РЕСПИРАТОРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И 25 НА ВАРИЦЕЛА са регистрирани в областта в дните от 22 до 28 декември.

Това сочи седмичната справка на РЗИ Велико Търново.

Най-сериозно засегната остава болярската община. В нея са отчетени 14 болни от лещенка, трима с коронавирус и един пациент със скарлатина.

Останалите диагностицирани заболявания са разпределени между общините Горна Оряховица, Павликени, Лясковец и Стражица.

Без нито един случай на заразни и паразитни заболявания за изминалата седмица са Елена, Полски Тръмбеш, Златарица, Сухиндол и Свищов.

Заради циркулацията на грипни вируси медиците апелират за повишено внимание, спазване на противоепидемични мерки и своевременна консултация с лекар при проява на симптоми.

Галина ГЕОРГИЕВА

 

 

Вижте още

Разпускат с каяк по Янтра след новогодишната нощ

Стилян Найденов 693 четения 1

Безплатни гинекологични прегледи ще извърши д-р Емилия Рашкова във В. Търново

БОРБА БГ 10710 четения 0

Великотърновска област вече приютява пристигащи от Украйна

БОРБА БГ 1406 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *