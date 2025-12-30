Велико Търново ще изпрати 2025-а и ще посрещне Новата година с много настроение. Пред Общината ще има музика, песни и танци,банички с късмети, приготвени от младите кулинари от Професионалната гимназия по туризъм, бира, вино, лимонада и сладкарски изделия за всички, избрали да празнуват под открито небе. Разбира се, хоро и зрелищни фойерверки в небето.

Новогодишната празнична програма започва в 22,30 часа на 31 декември на площад „Майка България“. На сцената преди полунощ ще излязат Трио „The Unique Voices“, Коцето-Калки и Мартина Табакова. В минутите преди Нова година ще бъде отслужен благослов. В първите секунди на 2026-а небето над Велико Търново ще бъде озарено от празнична заря. А веднага след фойерверките започва танцьорите от Професионален фолклорен ансамбъл „Искра“ ще дадат началото на новогодишното хоро.

Кулминация след полунощ ще са хитовете на легендарната рок-група „Тангра“. По традиция кметът Даниел Панов също ще посрещне Нова година на площада пред Общината заедно със своето семейство.