вторник, декември 30, 2025
С хитовете на „Тангра”, танци, вино, домашни банички с късмети и фойерверки Велико Търново посреща Новата година

Ана Райковска 43 четения 0 Comments

Велико Търново ще изпрати 2025-а и ще посрещне Новата година с много настроение. Пред Общината ще има музика, песни и танци,банички с късмети, приготвени от младите кулинари от Професионалната гимназия по туризъм, бира, вино, лимонада и сладкарски изделия за всички, избрали да празнуват под открито небе. Разбира се, хоро и зрелищни фойерверки в небето.

Новогодишната празнична програма започва в 22,30 часа на 31 декември на площад „Майка България“. На сцената преди полунощ ще излязат Трио „The Unique Voices“, Коцето-Калки и Мартина Табакова. В минутите преди Нова година ще бъде отслужен благослов. В първите секунди на 2026-а небето над Велико Търново ще бъде озарено от празнична заря. А веднага след фойерверките започва танцьорите от Професионален фолклорен ансамбъл „Искра“ ще дадат началото на новогодишното хоро.

Кулминация след полунощ ще са хитовете на легендарната рок-група „Тангра“. По традиция кметът Даниел Панов също ще посрещне Нова година на площада пред Общината заедно със своето семейство.

Програмата до края на празничните дни:

30 декември

18:00ч., площад „Цар Асен I” Аудио-визуален спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина“

31 декември – 1 януари – НОВА ГОДИНА

22:30-02:00ч. Велико Търново посреща НОВА ГОДИНА!

  • Трио “The Unique Voices “
  • Коцето-Калки и Мартина Табакова
  • Новогодишен поздрав от Кмета на Община Велико Търново
  • Празнични илюминации
  •   Голямо хоро с ПФА „Искра“
  • Рок-група “Тангра”

2 януари

17:30ч, пл. „Цар Асен I” „Живото наследство – кукери на търновска сцена“: спектакъл на кукери

19:00ч. Аудио-визуален спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина“

3 януари

11:00ч., От Самоводската чаршия до Община Велико Търново „Живото наследство – дефиле на кукери“

 

