През 2025 г. Община Велико Търново си поиска от държавата чрез областния управител емблематични за старата столица сгради и атрактивни имоти от десетки декари.

Администрацията стана особено активна, след като в началото на май правителството одобри

Програма за упражняване правата върху държавни имоти.

Изготвен бе списък за продажба на над 4400 имоти с отпаднала необходимост в опит да се закърпи държавният бюджет.

Общините реагираха остро, както и Великотърновската, като всички предложения на кмета Даниел Панов за безвъзмездно прехвърляне на собствеността минаха през одобрението на Общинския съвет.

Един от основните мотиви беше острата нужда от административни сгради, в които да бъдат разположени общински структури. Засега обаче реакция от страна на държавата няма, дори се появиха неочаквани спънки.

Старата поща

Първият поискан имот бе Старата поща, за чиято съдба великотърновци се вълнуват от години. На 10 юли Даниел Панов официално предложи правото на собственост върху емблематичната сграда да бъде прехвърлено на Общината.

13 дни по-късно обаче той получи в писмо становището на „Български пощи“, че това е невъзможно. Тази година дружеството било теглило облигационен заем за срок от 7 години и Старата поща на ул. „Г. С. Раковски“ 2 е ипотекирана като част от обезпечение.

Поради тази причина тя не може да бъде предмет на разпоредителни сделки. А през юни дори беше събрана подписка от над 2500 души, инициирана от общински съветници, с настояване Общината да си я върне.

Старата поща бе предложена за продажба за пръв път през 2015 г., последваха осем неуспешни търга, а през 20217 г. тогавашният министър на икономиката и енергетиката Емил Караниколов спира продажбата. Последно сградата е струвала 2,1 млн. лева. От тогава до сега Община Велико Търново няколко пъти, към няколко правителства, е отправяла искане да стане стопанин на сградата и всеки опит е безуспешен. А докато „Български пощи“, респективно държавата, разполагат с нея, състоянието й се влошава.

Жп пансионът, ученическият лагер във Ветринци и култовата дискотека „Галерията“

За продажба, респективно поискани от Общината, бяха предложени жп пансионът и ученическият лагер във Ветринци.

Жп пансионът на ул. „Гоце Делчев“ 12 е приютявал през годините до 17000 деца и сега е управляван от Министерството на транспорта и съобщенията. Целият имот, заедно с построените в него сгради, е с площ от 5052 кв. м. и също е в списъка за продажба и с отпаднала необходимост. Състоянието им обаче се влошава от година на година.

Идеята на Общината е жп пансионът да бъде превърнат в Етнографски музей под егидата на Регионалния исторически музей – Велико Търново и там да бъде поместена и колекцията от килими на Якоб ван Бейлен. Създаването на такъв музей е отколешна мечта на нидерландеца, за която той работи усърдно.

Общината си поиска и рушащия се ученически лагер във Ветринци, построен през 60-те години на миналия век, който не се използва от години.

Разполага с няколко основни сгради, има и изграден басейн за лагеруващите, който също не работи отдавна.

Впоследствие той стана база за обучение по гражданска отбрана в последните години на социализма и първите на демокрацията, а преди 5 години Община Велико Търново направи първи опит да си го върне от държавата.

Намеренията бяха почивната база да бъде възродена и да се превърне отново в място за отдих на учениците и обучение на талантливи деца.

Комплексът, който се намира в едно от най-живописните кътчета на селото в близост до реката и пустее през последните 30 години. Цялата площ на детската почивна база 8664 кв. м, заедно със старото училище, хранителен блок, новопостроен спален корпус, склад, трафопост, още сгради, спортна площадка, работилници, басейн и външна умивалня.

С решение на Министерския съвет от 2004 г. имотът е включен в капитала на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД, като за имота е съставен нотариален акт за собственост на недвижим имот. През 2019 г. беше направен още един опит за деактуване на имота в полза на Общината, но от тогава няма положително становище от страна на държавата.

Държавата иска да продаде и култовата дискотека „Галерията“

Администрацията бързо реагира и на друга продажба – на култовата дискотека „Галерията“, бивше бомбоубежище, със застроена площ от 950 кв. метра, която се намира между улиците „Константин Кисимов“, „Панайот Ангелов“ и „Рафаел Михайлов“.

И отправи искане за собствеността. А през септември местният парламент делегира права на кмета Даниел Панов да инициира и проведе процедури по придобиване на няколко имота – незастроен без определено стопанско предназначение от 16 531 кв. м., складова база с площ от 11 881 кв. метра и още една, заедно с построените в нея сгради от 4 795 кв. метра.

Община Велико Търново пожела да придобие и други имоти

Друг желан обект е административната сграда на Районната ветеринарномедицинска дейност, заедно с още 15 постройки и трафопост.

Поземленият имот е с обща площ 16 837 кв. м. и се намира по пътя за Шемшево. От 2009 г. правата за управлението му са предоставени на Националната ветеринарномедицинска служба, в частност районната служба във Велико Търново, чиито функции към днешна дата се изпълняват от Българската агенция по безопасност на храните.

От пет години сградата не се използва по предназначение. През август Общинският съвет одобри искането за безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху имот от 9 992 кв. м заедно с построената през 1965 г. бивша детска градина „Осми март“ на ул. „Каменец“ 1.

Министерството на транспорта и съобщенията продава пък общежитието в Беляковец

заедно с хангар, депо и гараж, общо 8 имота с площ близо 31 дка. Тях също си ги поискахме.

