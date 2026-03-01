Братя Генчеви бележат за победа на тръмбешчани в Попово

“Янтра” (Полски Тръмбеш) спечели с 2:1 гостуването на “Черноломец” (Попово). Проверката бе последна за селекцията на Петър Кръстев през зимната подготовка.

Приятелският двубой бе договорен, тъй като срещата за първенство на домакините срещу “Светкавица” (Търговище) пропадна.

“Черноломец” откри резултата в 19- ата минута след гол на Беадир Беадиров. До края на полувремето обаче гостите осъществиха пълен обрат с попадения на Явор Генчев и Любомир Генчев.

На 7 март тимът от Полски Тръмбеш стартира в пролетния дял от шампионата на Северозападната Трета лига с домакинство на „Левски 2007“ (Левски). Мачът от 12- я кръг ще се играе на терена с изкуствена настилка „Трифон Иванов“ във Велико Търново заради ремонт на стадиона в Полски Тръмбеш.