Отборът на СУ “Бачо Киро” вдигна купата на Кметство Върбовка

В Павликени се проведе 13-тото издание на междуучилищния футболен турнир за купата на кмета на село Върбовка. В Спортна зала “Йордан Петров – Графа” се надпреварваха 4 отбора от ученици до 13-годишна възраст. Спортният празник се организира от Кметство Върбовка, Община Павликени, Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Павликени и Център за подкрепа за личностно развитие.

В надпреварата се включиха общо 50 момчета и момичета от отборите на Средно училище “Бачо Киро” – Павликени, Основно училище “Свети Климент Охридски” – Павликени, Основно училище “Свети свети Кирил и Методий” – с. Батак и Основно училище “Филип Тотю” – с. Върбовка.

„Тринадесет поредни издания показват, че този турнир има традиция и постоянство. Не всеки отбор ще се класира първи, но важното е, че днес ще създадете нови приятелства. Слушайте учителите и треньорите си; подкрепяйте съотборниците си; уважавайте учениците от другите отбори“, обърна се към младите футболисти кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов.

Кметът на с. Върбовка подчерта колко е успешен турнирът, щом вече 13 години той се радва на интерес.

В официалното откриване участваха и кметът на с. Батак Зенко Маринов и образователният медиатор Стефан Стефанов.

След изиграването на срещите, на четвърто място се класираха футболистите от ОУ “Филип Тотю”. Трето място завоюваха учениците от ОУ “Свети свети Кирил и Методий”.

Финалният двубой бе спечелен от отбора на СУ “Бачо Киро”, с което те станаха и победители в турнира, а второто място бе заето от представителите на ОУ “Свети Климент Охридски”.