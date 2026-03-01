неделя, март 1, 2026
Ранен гол реши срещата между шестнайсетгодишните надежди на „Етър ВТ“ и „Левски“ (София)

Загуба с 0:1 претърпя отборът на „Етър ВТ“ U16 срещу един от лидерите в първенството „Левски“ (София), въпреки че създаде повече голови положения в мача. Срещата бе внимателно наблюдавана и от целия треньорски щаб на първия отбор начело с Иван Иванов.

„Виолетовите“ можеха да открият още в 5-ата минута чрез Михаил Карашлийски. Това обаче сториха гостите след още толкова игра – Мариян Йовов (син на клубната легенда Христо Йовов) пресрещна една отбита топка и с прехвърлящ удар я прати в мрежата за 0:1. След четвърт час игра Александър Тодоров стреля силно от малък ъгъл, но вратарят на гостите улови. Две хубави възможности имаше и пред капитана Виктор Иванов. Далечен удар на Крис Илиянов също бе спасен от стража. В края на полувремето пък „Левски“ с два последователни удара нацели гредите на етърската врата.

През втората част гостите действаха внимателно и сгъстената им защита парираше атаките и отправените удари, а когато се налагаше – вратарят Митев излизаше находчиво и на три пъти изпревари „виолетови“ нападатели. Хубав рейд на Петър Петров пък завърши с удар над вратата и така ранният гол на гостите се оказа единствен в мача.

Победата изведе „Левски“ втори в класирането, а етърци са осми. В следващия кръг на 7 март те гостуват на намиращия се на точка пред тях „Локомотив“ (Пловдив).

„Етър ВТ“: Мартин Николов, Михаил Минчев, Ивайло Желязков, Мартин Йорданов, Александър Тодоров, Крис Илиянов, Михаил Карашлийски, Владимир Георгиев, Виктор Иванов, Николай Филев, Петър Петров.

