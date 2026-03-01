неделя, март 1, 2026
Състезател на СКЛА “Спринт-2020” със сребро от първенството по спортно ходене за мъже

Сребърен медал от Националното първенство по спортно ходене, проведено около гребния канал в Пловдив, спечели Йордан Димитров. Състезателят на СКЛА”Спринт-2020” /Велико Търново/ стана вицешампион при мъжете на полумаратон. Той финишира дистанцията за 2,06,18 часа. Титлата стана притежание на Мартин Граматиков от „Спартак“ /Койнаре/, който завърши за 1:53:31 ч.

В надпреварите на 3 км, 5 км, 10 км и полумаратон участваха 98 атлети от 12 клуба от 10 града от цялата страна. Пет титли завоюваха ходачите от Шумен, а състезателите от Мизия, Нови пазар и Койнаре взеха по една.

 

