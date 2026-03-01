В първия работен ден на март Луната ни прави избухливи

Хороскоп за понеделник, 2 март

Първият работен мартенски ден започва напрегнато. Луната преминава от Лъв в Дева и променя настроението ни от щедро и весело към по-концентрирано и практично. Луната е в напрегнати аспекти с Марс и Уран и носи опасност от избухливост, прибързани реакции неочаквани обрати. Овладейте емоцията. Не влизайте в излишни спорове. Действайте разумно и премерено.

ОВЕН

Не избухвайте

Началото на месеца ви посреща с предизвикателства. Лесно губите търпение и сте склонни да реагирате остро на дребни забележки. На работното място се пазете от конфликти с колеги или ръководители. В личен план не настоявайте на всяка цена да се случва вашето.

ТЕЛЕЦ

Владейте се

Седмицата започва напрегнато и за вас, но вие разполагате със сили и възможност да овладеете енергията. Не допускайте някой да ви провокира и да ви изкарва извън равновесие. В работата избягвайте рисковите решения. Като цяло избягвайте и импулсивните разходи. Не си купувайте нещо, от което нямате нужда.

БЛИЗНАЦИ

Проверявайте информацията

Понеделник изисква пълна концентрация от вас, но вие сте склонни да се разпилявате излишно. Възможни са грешки, ако не проверявате внимателно информацията, с която боравите. Някой ще се опита да ви внуши нещо невярно и вие ще бъдете готови да му повярвате изцяло.

РАК

Не можете да промените нищо

В началото на седмицата може да се почувствате засегнати от нечие поведение. Не реагирайте веднага. Изчакайте, за да видите дали ситуацията няма да се разреши сама. В работата заложете на търпението. Запомнете, че днес не можете да променяте нищо. В личен план не задълбочавайте стари конфликти.

ЛЪВ

Повярвайте в добронамереността на хората

Започвате деня с усещане за умора и раздразнение. Не започвайте нови инициативи. Подредете задачите си и довършете нещо, което сте започнали в последните дни от февруари. Някой ще ви накара да се усмихнете в следобеда. Приемете го за искрено и се отпуснете. Измежду хората, с които общувате, има и добронамерени.

ДЕВА

Не се напрягайте

Очаква ви активно начало на този месец. Днешният ден ви дава възможност да действате смело, но редом с това ви носи и много напрежение. Работете спокойно и последователно, за да не пропуснете нещо. Това, че някой постоянно се опитва да ви дразни и изкарва извън равновесие, е съвсем нормално за днес.

ВЕЗНИ

Въвличат ви в спор

Понеделник ще ви изправи пред напрегнати разговори. Ще се наложи да изгладите чужди взаимоотношения, да вземете отношение в чужд спор, който не ви касае. Така леко ще ви завъртят и вкарат в него, че дори няма да се усетите, какво се случва. Бъдете справедливи и говорете това, което ви идва от сърцето.

СКОРПИОН

Опитват се да ви провокират

Първият мартенски работен ден ви носи провокации и неочаквани обрати. Възможно е да реагирате по-остро отколкото трябва и така да прихвърчат искри около вас. Не позволявайте чужди действия да ви извадят извън равновесие и да ви карат да реагирате неовладяно. Някой се опитва да ви провокира.

СТРЕЛЕЦ

Непредвидени ситуации

Началото на март ви изненадва с промени в графика или уговорките, които имате за днес и за тази седмица. Бъдете гъвкави, но и внимателни. Не вземайте решения под влиянието на емоцията си. Не бързайте и си дайте нужното време за анализ и премисляне, когато трябва да кажете последната си дума.

КОЗИРОГ

Напрежение

Началото на работния март ви натоварва с повече отговорности. Възможно е да получите критика или забележка. Не реагирайте остро, особено ако не сте в позицията си да се оправдавате. Действайте спокойно и уверено. Денят обещава да бъде ползотворен, ако не се поддадете на излишно напрежение.

ВОДОЛЕЙ

Внимавайте да не обидите някого

Днес всяка прибързана стъпка може да доведе до различни усложнения. Внимавайте с техниката, документите и комуникацията. Внимавайте, как пишете писма и съобщения, за да не накърните нечие достойнство. Избягвайте спорове с хора, от които зависите. В личен план бъдете по-сдържани.

РИБИ

Пазете се от измами

Първият работен ден от месеца не е подходящ за стартиране на важни проекти. По-добре довършете старите задачи. Възможни са недоразумения в разговорите. Запазете спокойствие и не подписвайте документи, без да сте ги прочели внимателно. Не е изключено някой да се опита да ви измами.

Хороскоп за родените на 2 март – Честит рожден ден! През следващата година ще ви се наложи да проявите повече търпение и самоконтрол. Пред вас ще се отворят възможности, но ще трябва да ги разпознаете навреме. Действайте разумно и овладейте емоциите. Когато вземате решения, осланяйте се на разума си.

Тодор Емилов-Тео