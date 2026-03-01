Докладите за вик- проектите бяха представени в Областна администрация

Общините от Великотърновска област работят за привличане на инвестиции от над 245 млн.евро са справяне с водната криза. Това показват данните от изискана от Областния управител Валентин Михайлов справка от десетте общини в региона.

„Като Областен управител и Председател на Асоциацията по ВиК, водещ приоритет в моята дейност е провеждането на последователна държавна политика, насочена към преодоляване на водния дефицит в региона. Ключов фокус е поставен върху малките населени места, където липсата на надеждно водоснабдяване е пряк фактор за демографската криза и обезлюдяването. Целта е гарантиране на равен достъп до качествена питейна вода като фундамент за достоен стандарт на живот“, заявява Валентин Михайлов.

Областният управител допълва, че сектор „Водоснабдяване и канализация“ е не просто обществена услуга, а критичен елемент от националната сигурност на Република България.

Съгласно действащото законодателство, осигуряването на вода за битови нужди е стратегическа дейност, а обектите от национално значение са под специален режим на защита. Това налага безкомпромисно управление на ресурсите и постоянна готовност за реакция при кризисни ситуации, произтичащи от значението на сектора за социалната стабилност.

Подобряването на ВиК услугите е динамичен процес, който изисква тясно сътрудничество между държавната власт, местното самоуправление и експлоатационните дружества.

От доклада става ясно, че инвестициите във водоснабдяването са основният приоритет за тази година за Община Велико Търново. Защитени са проекти за 26 милиона евро за 60 инфраструктурни обекта. Инвестиционните намерения на Община Велико Търново за миналата година във ВиК сектора са на обща стойност над 90 млн.евро.Планират се ремонти на водопроводната мрежа и в различни части на Велико Търново. Целта е да се намалят загубите на вода и да се спре разкопаването на улиците за отстраняване на аварии по старата мрежа. Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Реконструкция на магистрален водопровод от ВС Зона „Язовир Йовковци“, в участък от град Велико Търново през с. Ново село до с. Емен. Индикативна стойност на проекта 200 000 евро.

Община Горна Оряховица е разработила проекти за подобряване на вик-инфраструктурата на стойност 10 586 218 евро.

От Община Елена информират, че за 2026 г. е предвидила влагането на близо 5 146 500 евро в реконструкция на вик-инфраструктура.

„По данни на ВиК „Йовковци“ към юли 2021 г. общата дължина на водопроводната мрежа на община Елена е 298 км. Това се дължи на голямата територия и многото на брой населени места в общината. Поради планинския релеф има участъци от водопроводните трасета, които преминават през труднодостъпни терени. При аварии това затруднява ремонтите, а рехабилитационните дейности и подмяната на остарелите водопроводи се оскъпяват“, посочват от Община Елена.

Водоснабдителната мрежа на територията на общината, както и в основната част от общините от цялата страна, е изграждана основно в началото и до средата на миналия XX век.

Използвани са предимно стоманени и азбесто-циментови тръби, които постепенно във времето корозират и се рушат. Към днешна дата водопроводните мрежи са с изтекъл амортизационен и експлоатационен срок. Не без значение са и обстоятелствата, че промените в стандарта на живот и развитието на туризма на територията на общината води до повишаване на потреблението на питейна вода и потребност от нови водни количества.

Част от големите села на територията на общината са на воден режим през лятото, а някои и целогодишно. На режим са и някои от присъединените към град Елена махали, понастоящем със статут на улици. Проблеми с питейната вода имат и част от по-малките села, които в повечето случаи разчитат основно на собствените си водоизточници. Необходимо е да се извършат проучвания за каптиране на нови водни количества и да се направи актуализация на изготвените досега проекти за водохващания – приоритети, които ще придобиват все по-голяма актуалност в бъдещите действия на община Елена.

„Главната причина за това състояние на вик- мрежата и недостатъчното реализирани инвестиционни проекти през последните години е тази, че населените места в общината са 124, но с малко население, което се явява пречка за кандидатстване по финансиращи програми“, споделят от Община Елена.

Община Златарица предвижда през следващия период да продължи работата по подготовка и реализация на проекти за реконструкция, подмяна и разширяване на водопроводната и канализационната, включително чрез кандидатстване за финансиране по национални и европейски програми за общо 9 966 602 евро.

От Община Лясковец докладват, че е проведена процедура за изпълнение на обществена поръчка за проектиране и упражняване на авторски надзор на обекти на стойност 22752 евро, а 4 547 854 евро са инвестиционните намерения.

Проектната готовност на Община Павликени за ВиК инфраструктура към момента възлиза на 107 128 912 евро.

ВиК-проектите по инвестиционната програма на Община Полски Тръмбеш възлизат на близо 3 200 000 евро. Общината има над 400 км. водопроводна мрежа, която е силно амортизирана и се нуждае на спешен ремонт. Необходимите средства за нейната реконструкция са в размер на над 120 млн. евро, като в това число не се включват нови проучвания и изграждане на нови съоръжения за водоснабдяване на населените места.

Община Свищов отчита изпълнение на проекти по инвестиционна програма, включени в Приложение № 3 от Закона за държавния бюджет за 2025 г. за над 1 640 000 евро.

Община Стражица посочва инвестиционни намерения за общо 5 557 853 евро. Разработените проекти във връзка с отвеждането и пречистването на отпадъчните води – в перспектива до 2027г са за 9 069 000 евро.

В Община Сухиндол са разработили проекти за 5 415 627 евро и заявяват, че към момента няма селища без вода.

От „ВиК Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново докладват, че населените места с режим на водоподаване към средата на февруари 2026 г. са 16 в региона.

Размерът на реализираните инвестиции от страна на ВиК оператора към 2025година е за общо над 2 400 000 евро.

За Община Велико Търново вложените средства възлизат на 626 047,96 лв., за Община Горна Оряховица – 1 492 635,13 лв. , Община Павликени – 1 071 195,32 лв. ,Община Полски Тръмбеш – 512 100,62 лв. , Община Стражица – 1 232 642,92 лв., Община Елена – 83 843,92 лв. , Община Лясковец – 632 722,36 лв. , Община Златарица – 11 873,17 лв. , Община Свищов – 618 269,25 лв. , Община Сухиндол – 19 173,90 лв.

От ВиК оператора съобщават още и за постигнатия напредък и реализирани инвестиции във връзка с проект с европейско финансиране за над 250 млн.лева /125 млн.евро/.

„В качеството си на Областен управител и Председател на Асоциацията по ВиК, ще продължа да изисквам регулярна и детайлна информация относно напредъка на всички инвестиционни обекти и ремонтни дейности в региона. Уверявам Ви, че всички мерки и действия, които зависят от мен и попадат в моите законови компетенции, ще бъдат стриктно изпълнени, за да защитим интереса на гражданите. Моят личен ангажимент и този на институцията остават насочени към осигуряване на пълна административна подкрепа и безкомпромисен контрол за постигане на устойчиви решения във ВиК сектора“, категоричен е Областният управител Валентин Михайов.