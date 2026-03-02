102-годишен мъж е сред потребителите на Домашния социален патронаж в Г. Оряховица

Социалното звено отпразнува 50 години от разкриването си

102-ГОДИШНИЯТ НИКОЛА НИКОЛОВ Е СРЕД ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ДОМАШНИЯ СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ В ГОРНА ОРЯХОВИЦА, а социалното звено отбеляза половин век от разкриването си.

Звеното се превърна в символ на дългогодишна грижа и отдаденост към най-нуждаещите се и уязвими жители на общината. Юбилеят на услугата събра служители и ползватели на празнично тържество.

Церемонията се проведе в Изложбени зали „Недялко Каранешев“. Сред гостите беше председателят на местния парламент Огнян Стоянов и зам.-кметът Петя Иванова. Тя връчи поздравителен адрес на директора на патронажа Силвия Маркова от името на градоначалника Николай Рашков.

По време на празника доайените на социалното звено също получиха признание. Освен столетника Никола Николов благодарствени адреси и цветя бяха връчени на най-дългогодишната потребителка Маринка Джонгова. Бяха поощрени и Илиян Балтов, който е с 38 години трудова дейност като шофьор към Домашния социален патронаж, и Пенка Цанева, която от 36 години работи като към социалната услуга.

Специален гост на тържеството беше и основателят на Домашния социален патронаж в Горна Оряховица Христина Петкова. Тя припомни трудното начало, когато услугата е прохождала и е трябвало да се спечели доверието на хората.

Днес Домашният социален патронаж разполага с модерна база по всички съвременни стандарти и изхранва 420 души. Пет автомобила на звеното ежедневно доставят храна на потребителите до дома им, а от 2019 г. функционира и звено „Ученическо столово хранене“, което осигурява храна за около 400 деца от основните училища в общината.

„Няма как да готвиш за 800 души и да си лош човек, това могат да го направят само добри хора. Благодаря на всички 30 служители за това, че работят със сърце и душа и влагат цялата си любов в това, което правят“, заяви директорът на патронажа Силвия Маркова.

Тържеството завърши с празнична торта, а за кетъринга се бяха постарали младите кулинари от Професионалната гимназия по хранителни технологии „Проф. д-р Асен Златаров“.

В музикалната програма се включиха балетна школа „Грация“, мъжка певческа група „Георги Измирлиев“ и група за руски песни „Залатое кальцо“ при Пенсионерски клуб „Филип Тотю“ в Горна Оряховица.

Галина ГЕОРГИЕВА