55 ампутации заради подценяване на диабетно стъпало

55 АМПУТАЦИИ НА ПРЪСТИ, ХОДИЛА И ПОДБЕДРИЦИ ЗА ЕДНА ГОДИНА ЗАРАДИ УСЛОЖНЕНИЕ НА ДИАБЕТНО СТЪПАЛО СА ПРОВЕДЕНИ В МБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“.

Тревожната статистика идва от хирургичното отделение на клиниката и показва, че е налице сериозно неглижиране на заболяването. Данните огласи началникът на звеното д-р Пламен Маринов, който пояснява, че в основата на тежките случаи стои липса на редовни прегледи, неспазване на терапия и диета, както и ниска здравна култура.

„Идват запуснати болни с гангрени, което не би трябвало да се случва, ако редовно посещават личния си лекар или ендокринолог, и това повишава броя на ампутациите“, коментира д-р Маринов.

Само преди дни екипът му е извършил ампутация на 70-годишен мъж с гангрена на ходилото.

„Ходилото му беше черно. Извършихме операцията на ниво подбедрица, за да може да бъде протезиран“, обясни медикът.

Според него по-често в тежко състояние постъпват хора от селата. Част от тях се страхуват да преминат на инсулин и разчитат единствено на таблетки, които нерядко дори пропускат да приемат. В същото време не спазват хранителен режим с години и не проследяват състоянието си при специалист. Така диабетът прогресира тихо, докато не се стигне до гангрена и необходимост от крайна хирургична мярка.

„България е на едно от първите места по ампутации при диабетно стъпало и това се дължи на липсата на профилактика“, заяви д-р Маринов.

Подчертава, че пациентите с висока здравна култура живеят средно с 4-5 години повече от недиабетиците, тъй като редовно следят показателите си и откриват навреме други заболявания.

„Аз съм на края на този процес, когато вече идват за ампутация – един-два пръста, половин ходило или подбедрица. С тези пациенти ние няма как да имаме обратна връзка, те следва да търсят ендокринолог, знаем за състоянието им единствено ако ни потърсят за специфични превръзки“, допълни той.

Освен лечението на усложненията при захарна болест отделението отчита сериозна хирургична дейност. За миналата година са извършени 52 операции на херния без нито един рецидив. Общият брой на големите, средните и малките интервенции достига около 255. От тях 10 са лапароскопски на жлъчен мехур.

Проведени са и сложни операции на тънки и дебели черва и апендектомии.

Галина ГЕОРГИЕВА