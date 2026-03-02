понеделник, март 2, 2026
Активира се старо свлачище, чакат финансиране за укрепване от Община В. Търново

Галина Георгиева 266 четения 0 Comments

СТАРО СВЛАЧИЩЕ СЪЗДАВА ОПАСНОСТ ЗА ХОРАТА ВЪВ ВЕТРИНЦИ. За проблема уведоми във Фейсбук групата на селото кметицата Надежда Маркова – Михалева.

Срутището се намира в посока Долната махала, точно над черния път към Кладьовската чешма.

„Временно е поставена сигнална лента, която да напомня на всички шофьори да се движат максимално вътрешно на пътя“, съобщи Маркова – Михалева.

По думите й още преди 5 дни районът е бил обходен от експерт от Община Велико Търново, а от кметството са в непрекъсната комуникация по казуса с местната администрация от 2022 г.

Кметицата посочва като основен проблем в опасния участък тежката автомобилна техника, която се движи по маршрута.

Ситуацията се усложнява и от наличието на много вода при валежи от дъжд и сняг.

„Подпорната стена, която държи асфалтовия път, е изградена от камъни и частично от бетон. Предвиждам среща на всички страни – жители, Община В. Търново, арендатори, за да изясним ситуацията. До момента тя е следната – няма финансов ресурс, с който да започнем укрепителна дейност“, съобщи още тя.

Галина ГЕОРГИЕВА

