Активира се старо свлачище, чакат финансиране за укрепване от Община В. Търново

СТАРО СВЛАЧИЩЕ СЪЗДАВА ОПАСНОСТ ЗА ХОРАТА ВЪВ ВЕТРИНЦИ. За проблема уведоми във Фейсбук групата на селото кметицата Надежда Маркова – Михалева.

Срутището се намира в посока Долната махала, точно над черния път към Кладьовската чешма.

„Временно е поставена сигнална лента, която да напомня на всички шофьори да се движат максимално вътрешно на пътя“, съобщи Маркова – Михалева.

По думите й още преди 5 дни районът е бил обходен от експерт от Община Велико Търново, а от кметството са в непрекъсната комуникация по казуса с местната администрация от 2022 г.

Кметицата посочва като основен проблем в опасния участък тежката автомобилна техника, която се движи по маршрута.

Ситуацията се усложнява и от наличието на много вода при валежи от дъжд и сняг.

„Подпорната стена, която държи асфалтовия път, е изградена от камъни и частично от бетон. Предвиждам среща на всички страни – жители, Община В. Търново, арендатори, за да изясним ситуацията. До момента тя е следната – няма финансов ресурс, с който да започнем укрепителна дейност“, съобщи още тя.

Галина ГЕОРГИЕВА