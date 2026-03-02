Борят се за живота на горска улулица в Горна Оряховица

ГОРСКА УЛУЛИЦА ОТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА Е СРЕД ПОСЛЕДНИТЕ ПАЦИЕНТИ В СПАСИТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ДИВИ ЖИВОТНИ „Зелени Балкани“ в Стара Загора.

Птицата е транспортирана до лечебното заведение с помощта на ветеринаря д-р Диляна Терзиева. За това разказаха от специализираното заведение в рубриката „Пациент на седмицата“.

Пернатото е пострадало при удар от автомобил. Такива инциденти често засягат грабливи птици.

При приема ветеринарните лекари са установили, че птицата има черепно-мозъчна травма, кръвоизливи от ушите и устата, а най-тревожното е пълна загуба на зрението вследствие на масивни вътреочни кръвоизливи.

„Състоянието й беше критично. Тя не реагираше на светлина и беше напълно дезориентирана“, споделят от центъра.

След дни на интензивна терапия обаче се появява надежда. Кръвоизливите в очите започват постепенно да се изчистват. Процесът е бавен, но всеки следващ ден носи положителна промяна и шанс птицата отново да вижда и да се върне в естествената си среда.

Галина ГЕОРГИЕВА