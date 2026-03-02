Днес регистрирахме „Прогресивна България“ в ЦИК за участие в парламентарните избори, съобщи Румен Радев

понеделник, март 2, 2026
БОРБА БГ

Днес регистрирахме коалиция „Прогресивна България“ в Централната избирателна комисия (ЦИК) за участие в парламентарните избори на 19 април, написа във Фейсбук президентът (2017 – 2026 г.) Румен Радев.

„Прогресивна България“ е отговорът на очакванията на българите за демонтиране на олигархичния корупционен модел. На апела на мълчаливото мнозинство за свобода, солидарност и справедливост. За развитието на България като модерна и демократична европейска държава, написа Радев. За да успеем, ще се борим за категорична победа и тя зависи от гласа на всички българи, заявява Радев.

Съпредседатели на коалицията са бившият служебен премиер и началник на кабинета на Румен Радев като президент -Гълъб Донев, и бившият служебен министър на отбраната и един от секретарите на Радев – Димитър Стоянов. Коалицията се състои от партия „Политическо движение Социалдемократи“ с председател Елена Нонева, партия „Социалдемократическа партия“ с Тодор Барболов и партия „Движение нашият народ“ с Атанас Калчев, обясни Радев.

“Вашето доверие е нашата сила. Нашата воля и лоялност са гаранция, че гласът ви има смисъл. Днес правим първата крачка към победата”, написа още Румен Радев.

На 15 февруари Румен Радев съобщи, че най-късно на 4 март ще бъде внесена в ЦИК регистрация с коалиция. Той обясни, че на предстоящия парламентарен вот няма да се явява със своя партия, защото няма време за нейната регистрация. Като президент и за секунда не съм допуснал да наруша Конституцията, не съм правил платформа, програма, структура, мрежи, заяви Радев.

На регистрацията днес на коалицията не бяха поканени медии.

БТА

 

