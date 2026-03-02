ЕНЕРГО-ПРО отчита спад в потреблението на електроенергия през втората половина на февруари

Това ще се отрази в намаление на стойността на издадените фактури за част от клиентите на компанията

Данните на ЕНЕРГО-ПРО за третата отчетна група клиенти показват ясно изразена тенденция към намаляване на потреблението на електроенергия през последните дни на февруари 2026 г. спрямо предходния месец.

Това е първият отчетен спад след периода на повишена зимна консумация в началото на годината и ще се отрази на размера на издаваните фактури.

Третата отчетна група включва над 260 хиляди клиента на компанията и справката за тяхното потребление показва средно потребена електроенергия в размер на 499 кВтч на обект. Очакваната средна стойност на фактурите за тази група клиенти е 67 евро при 70 евро за предходния месец януари. В процентно изражение това е намаление с 3,51% на потребеното количество енергия и спад с 3,70% на средната стойност на фактурите.

Намалението отразява постепенното понижаване на потреблението след пиковите зимни периоди и води до съответно по-ниски сметки за електроенергия за тази група клиенти.

Отчетеният спад спрямо януари показва нормализиране на потреблението след зимните пикове. Това означава, че за част от клиентите февруарските фактури ще бъдат по-ниски от януарските, при сходни условия на потребление.

Размерът на всяка конкретна сметка остава пряко зависим от индивидуалния профил на потребление, начина на отопление, характеристиките на жилището и поведението при използване на електроенергия.

Компанията продължава да наблюдава динамиката на потреблението във всички отчетни групи и да информира клиентите своевременно за тенденциите, които влияят върху размера на фактурите. Целта остава предоставянето на прозрачна информация и качествено обслужване на всеки клиент.