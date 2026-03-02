Ето кога „Етър ВТ“ посреща горнооряховския „Локомотив“ в дербито на региона

Дербито на региона между отборите на „Етър ВТ“ и „Локомотив“ /Горно Оряховица/ ще се играе на 14 март от 15:30 часа. Това стана ясно от програмата публикувана от Спортно- техническата комисия на БФС. Мачът за първенство на Втора лига ще се предава пряко по Mr Bit, след като не е предвиден в програмата на „Диема спорт“. След отминалия 22- ри кръг двата тима са един до друг в класирането с по 26 точки, като великотърновци са седми, а горнооряховчани- осми. Преди прекия двубой обаче, „виолетовите“ ще почиват, тъй като трябва да срещнат отказалия се от участие в първенството ФК „Крумовград“, а „железничарите“ са домакини на 7 март от 15:30 часа на „Хебър“ /Пазаржик/. След дербито на 21 март етърци гостуват на „Спартак“ /Плевен/, а локомотивци приемат „Марек 1915“ /Дупница/. И двете срещи са от 15:30 часа.На 29 март /неделя/ от 16:30 часа в 26- я кръг „Етър ВТ“ приема втория тим на ЦСКА, а „Локомотив“ гостува на „Спортист 2009“ /Своге/.

Снимка: архив