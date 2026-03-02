Глоба за мъж, ругал клиенти в заведение, разследват и пътно хулиганство

Глоба в размер на 60 евро е наложил Районен съд – В. Търново на 37-годишен от Пловдив за дребно хулиганство. На 26 февруари той се е държал грубо и оскърбително към клиенти в заведение в областния град. След намесата на полицията е бил задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Съставен му е акт по Указа за борба с дребното хулиганство.

Случай на хулиганство на пътя разследват служители на полицейското управление в Г. Оряховица. В събота по обяд в управлението е получен сигнал за разпра между водачи на леки автомобили между Д. Оряховица и с. Драганово.

Изпратеният на мястото полицейски екип е установил, че единият водач е бил изпреварен от шофьора на друг автомобил, като при изпреварването е показал неприлични жестове. След кратко преследване единият водач принудил другият да спре колата, той обаче се опитал да го заобиколи, за да избегне свада. При това обаче агресивният опонент нанесъл удар с ръка върху страничното огледало и го строшил.

Образувано е досъдебно производство.