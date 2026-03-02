Хороскоп, 3 март: Ситуации, които са били неясни, ще се подредят

Днес настъпва пълнолуние в Дева. Лунното затъмнение, макар и невидимо от нашите географски ширини, ще даде отражение върху ежедневието ни. Ситуации, които са били неясни, ще се подредят. Това е подходящ момент за освобождаване от излишното – както в дома, така и в ежедневните навици. Подредбата отвън ще донесе и вътрешен ред.

ОВЕН

Спестете си кризата

Напрежението, което чувствате днес, е предизвикано от усещането ви, че някой ви е излъгал, измамил и се е подиграл жестоко с вашето доверие. Може да прерасне и в нервна криза, защото не сте в състояние да простите. Съветвам ви да забравите и продължите напред.

ТЕЛЕЦ

Направете си разходка

Ще се зарадвате на обаждане от страна на ваши приятели, които ще ви подканят да излезете и да се разходите в празничния ден. Можете да посетите места, свързани с духа и културата на 3 март. Старата столица изобилства от такива, а и за цялото семейство ще е интересно да направите такова посещение.

БЛИЗНАЦИ

Щастлив ден

Щастливи сте, че сте в почивка, и дори да е един ден, ще можете да го посветите на своето семейство, близките и хората, които най-много обичате. На всички, на които им се налага да работят, днес ще свършат важни неща и също ще са доволни от себе си. Съберете се на вкусен обяд или вечеря около трапезата.

РАК

Насладете се на деня

Отдайте се на спокойствието си и на това, че никой няма да ви безпокои за каквото и да било днес, в деня на националния празник. Насладете се на живота си, изживейте мига и не правете прекалено далечни планове. Живейте тук, сега, днес и за днес. Обадете се на приятели и се вижте на по чаша кафе.

ЛЪВ

Не се безпокойте

Безпокоят ви финансови проблеми, на които точно днес няма да намерите най-коректното решение. Вместо да се безпокоите, опитайте да се насладите на почивката си и я оползотворете с възможно най-любими занимания. Не купувайте сега техника или вещи, които можете да закупите след двайсет дни.

ДЕВА

Всичко се реди по конец

Чувствате се прекрасно днес. Още сутринта се будите в отлично настроение и можете да го предадете на хората около себе си. Чакат ви добри новини в личен план за предстоящи дългосрочни промени. Всичко се реди по конец, а вие можете да подредите дома си под конец така, както винаги обичате.

ВЕЗНИ

Нужда от почивка

Ваши приятели ще се опитат да ви внушат неща, в които вие не сте убедени и в които вътрешният ви глас не вярва. Останете верни на себе си и не вярвайте на чуждите изказвания. Празника прекарайте вкъщи със семейството. Имате нужда от почивка, да постоите вкъщи и да се насладите на спокойствието.

СКОРПИОН

Хубав ден

Възможно е да влезете в пререкания с приятели или партньори по теми, на които имате различни гледни точки. Толкова ще се ядосате, че това може да вгорчи изцяло празника. Не си го причинявайте. Днес е изключително хубав ден за вас. Насладете му се и не се ядосвайте за дреболии.

СТРЕЛЕЦ

Разбирате за измами

И в празничния ден ще се занимавате с теми, които са свързани с финанси, пари, имущество. Ще разберете за измамите на хора, които са злоупотребявали с вашето доверие в продължение на няколко месеца. Огорчението е голямо, но по-скоро трябва да ви е за урок, за да не се предоверявате отново в бъдеще.

КОЗИРОГ

Изкарвате си чудесно

В празничния ден, нищо че е един и е през седмицата, вие ще решите да пътувате и да си доставите емоционална наслада от посещението на паметник на културата, свързан с освобождението на България. Ще си изкарате великолепно, а и времето ще е хубаво за тази цел. Цялото семейство ще бъде доволно.

ВОДОЛЕЙ

На работа по празника

Не е изключено голяма част от вас да се наложи да поработят на днешния ден и това не се случва, защото сте на смяна по график, а защото имате много недовършени задачи, които трябва да вкарате в ред, и това може да се случи когато вашите колеги ги няма. Е, поне ще сте удовлетворени от свършеното.

РИБИ

Отлично настроение

Чувствате се прекрасно в този празничен ден и можете да предадете енергията и емоцията си и на хората около вас. Вие сте в чудесно настроение и влияете положително на всички наоколо. Изживейте с усмивка Трети март, предайте настроението си на всеки, с когото се срещате.

Хороскоп за родените на 3 март – Честит рожден ден! В следващата една година ще имате възможност да подобрите доходите си и да стъпите на краката си от материална гледна точка.

Тодор Емилов-Тео