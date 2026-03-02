Културните кодове на балканските народи оживяха в семинар

Поредното издание на традиционния образователен семинар „Културните кодове на Балканите“ се проведе във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Събитието бе организирано съвместно от „Център за етнология и културна антропология“ към Историческия факултет и „Център Балкани“ към Филологическия факултет.

Семинарът е посветен на културните кодове на балканските народи. Тази година темата продължи нишката от предишните издания и насочи вниманието към балканската празнично обредна система, която следва слънчевия кръговрат. Тази система отразява народните представи за цикличното време и за редуването на важни периоди в живота на обществото и природата. Всеки празник се осмисля като преход – време на изпитание, край и ново начало.

Тазгодишната тема „Многоликият март. Фрагменти от мартенската обредност на българи, албанци, гърци и румънци“ събра преподаватели, докторанти и студенти от Филологическия и Историческия факултет. В своите представяния те откроиха основните знаци на мартенския код, скрит в обредите – цветове, числа, персонажи, атрибути, символни позиции.

Беше проследена и характерна особеност на балканската култура – съчетанието на езически, битово християнски и чисто християнски елементи. Така участниците достигнаха до по-дълбокия смисъл на мартенския културен код и до разбирането за неговото място в общото балканско духовно пространство.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимка: ВТУ