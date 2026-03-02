понеделник, март 2, 2026
Последни:
национален флаг
Водещи новиниОбщество

Местно училище окачи най-големия национален флаг в областта с дължина 45 метра

Михаил Михалев 98 четения 0 Comments

От ръководството на СУ „Георги Измирлиев“ в Горна Оряховица окачиха най-големия национален флаг в областта с дължина 45 метра. Инициативата е в навечерието на Трети март и има за цел повдигане патриотичното възпитание на учениците.

„СУ “Георги Измирлиев” с чувство за национална гордост и преклонение към героите на българската свобода окачи най-големия национален флаг в община Горна Оряховица и в област Велико Търново! Поздравяваме всички родолюбиви сънародници с предстоящия национален празник на Република България“, споделиха от най-голямото училище в железничарския град.

Трибагреникът е закачен на оградата на игрището с изкуствена трева.

национален флаг

Михаил МИХАЛЕВ

Вижте още

Бойци от Свищов учат тънкости от майстори по кикбокс и киокушин

БОРБА БГ 131 четения 0

С благотворителна инициатива Ротари клуб – Велико Търново посреща своя 82-ри рожден ден

БОРБА БГ 205 четения 0

Пожелавам Ви дни, пълни със здраве, любов и вяра!

БОРБА БГ 119 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *