Местно училище окачи най-големия национален флаг в областта с дължина 45 метра

От ръководството на СУ „Георги Измирлиев“ в Горна Оряховица окачиха най-големия национален флаг в областта с дължина 45 метра. Инициативата е в навечерието на Трети март и има за цел повдигане патриотичното възпитание на учениците.

„СУ “Георги Измирлиев” с чувство за национална гордост и преклонение към героите на българската свобода окачи най-големия национален флаг в община Горна Оряховица и в област Велико Търново! Поздравяваме всички родолюбиви сънародници с предстоящия национален празник на Република България“, споделиха от най-голямото училище в железничарския град.

Трибагреникът е закачен на оградата на игрището с изкуствена трева.

Михаил МИХАЛЕВ