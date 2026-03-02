понеделник, март 2, 2026
Ник Дойчинов със златен медал от Международния турнир „Петко Сираков – Иван Илиев“ в София

Златен медал от Международния турнир по свободна борба „Петко Сираков – Иван Илиев“ за юноши и девойки до 23 години спечели Ник Дойчинов. Надпреварата в столичната „Арена 8888“, тренировъчна зала, събра 168 състезатели от 15 държави.

Българските борци приключиха с 11 титли, а състезанието бе последна проверка преди Европейското първенство за същата възраст в Зренянин (Сърбия) от 9 до 15 март. Състезателят на великотърновския клуб „Илия Павлов“ облече националното трико в категория до 57 килограма. Възпитаникът на Мирослав Колев направи силно състезание, а във финалната схватка се наложи с технически туш- 10:0 точки срещу Камен Иванов.Горнооряховчанинът Николай Момъков се подреди втори до 79 килограма. Шампион в категорията стана Божидар Добрев.

 

