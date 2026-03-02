понеделник, март 2, 2026
Последни:
Общество

Областният управител Валентин Михайлов уважи изложбата с хуманна кауза- „Аура“

БОРБА БГ 26 четения 0 Comments

Творбите на художника Стефан Стефанов илюстрират литературни произведения, а експозицията е свързана с благотворителната инициатива „В помощ за Алекс!“

 

Валентин Михайлов-Областен управител на област Велико Търново уважи изложбата „Аура“ на художника Стефан Стефанов, която е с обществено значима инициатива.

Тя бе открита на 2 март от дизайнера Атанас Парушев – носител на наградата Златна игла.

Сред официалните лица на събитието бяха Иван Маринов-Заместник областен управител, историкът проф.Пламен Павлов, проф.Светослав Косев-Декан на Факултета по изобразително изкуство към Великотърновския университет, Ивайло Здравков-Подуправител на НОИ.

„Аура“ е за красотата, която носи радост – тиха, топла и жива“, посочи авторът на творбите.

В експозицията са подредени пейзажи, портрети, натюрморти. Те илюстрират произведения на поети, писатели и преводачи, творящи във Велико Търново. Творбите са включени в сборник по проект, одобрен в Културния календар на Община Велико Търново.

Изложбата бе възможност ценителите на изкуството да се срещнат с картините преди тяхното публикуване в сборника и да се насладят на визуалното изкуство в диалог с литературата.

Събитието е свързано и с благотворителна кауза „Заедно за Алекс!“.  Една от картините е предоставена като дарение в помощ на 9-годишния Александър Божков, който страда от епилепсия.  Благородната инициатива ще подпомогне лечението на малкия Алекс в чужбина, за което са необходими 23 000 евро.

 

Вижте още

Търновският куклен театър ВЕСЕЛ отново участва в международен фестивал

БОРБА БГ 142 четения 0

Спортен празник на стадион „Чумерна“

БОРБА БГ 408 четения 0

Откриха паметна плоча на подпоручик Александър Панайотов

БОРБА БГ 307 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *