Областният управител Валентин Михайлов уважи изложбата с хуманна кауза- „Аура“

Творбите на художника Стефан Стефанов илюстрират литературни произведения, а експозицията е свързана с благотворителната инициатива „В помощ за Алекс!“

Валентин Михайлов-Областен управител на област Велико Търново уважи изложбата „Аура“ на художника Стефан Стефанов, която е с обществено значима инициатива.

Тя бе открита на 2 март от дизайнера Атанас Парушев – носител на наградата Златна игла.

Сред официалните лица на събитието бяха Иван Маринов-Заместник областен управител, историкът проф.Пламен Павлов, проф.Светослав Косев-Декан на Факултета по изобразително изкуство към Великотърновския университет, Ивайло Здравков-Подуправител на НОИ.

„Аура“ е за красотата, която носи радост – тиха, топла и жива“, посочи авторът на творбите.

В експозицията са подредени пейзажи, портрети, натюрморти. Те илюстрират произведения на поети, писатели и преводачи, творящи във Велико Търново. Творбите са включени в сборник по проект, одобрен в Културния календар на Община Велико Търново.

Изложбата бе възможност ценителите на изкуството да се срещнат с картините преди тяхното публикуване в сборника и да се насладят на визуалното изкуство в диалог с литературата.

Събитието е свързано и с благотворителна кауза „Заедно за Алекс!“. Една от картините е предоставена като дарение в помощ на 9-годишния Александър Божков, който страда от епилепсия. Благородната инициатива ще подпомогне лечението на малкия Алекс в чужбина, за което са необходими 23 000 евро.