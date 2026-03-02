Предлагат Делян Пеевски за водач на листата на „ДПС –Ново начало“ във Велико Търново
ИЗДИГНАХА КАНДИДАТУРАТА НА ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ ЗА ВОДАЧ НА ЛИСТАТА НА „ДПС – НОВО НАЧАЛО“ за IV МИР – Велико Търново, за предстоящите на 19 април парламентарни избори.
Това се случи по време на разширено заседание на общинската организация на политическата формация в болярския град в неделя.
Лидерът на „ДПС – Ново начало“ оглавяваше листата на парламентарните избори през 2021 г., а след това водач беше Йордан Цонев. В последния парламент обаче той избра да влезе в Народното събрание от III МИР – Варна, и мандата получи Гюнай Далоолу.
Междувременно от партията стягат редиците в региона. В неделя беше учредена местна младежка структура на „ДПС – Ново начало“ в кв. „Гарата“ в Горна Оряховица.
Галина ГЕОРГИЕВА
От ДПС Ново начало официално или да подкрепят или да снемат доверието си от заместник областния управител на Велико Търново Иван Маринов защото той хем е с ДПС НН хем сега е секретарка на областния управител от сектата и педофилите на Продължаваме промяната