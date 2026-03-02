ПРОГРАМА за честване на 3-ти март – Национален празник на Република България

Изложба на открито „Освободителната война 1877-1878 год.“- въоръжение, униформи и артефакти.

Литературно-музикална композиция „България! Моя древна земя!“ в изпълнение на Кристина Енчева, Денислав Савов и Данимира Маркова- ученици от ПМГ „Васил Друмев“. Ръководител- Камелия Станчева.

Връчване на Академична награда „3- ти март“.

Военен ритуал за издигане на Националното знаме на Р България.

1 1 , 00 ч.