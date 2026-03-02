ПРОГРАМА за честване на 3-ти март – Национален празник на Република България
03 март 2026 г. /вторник/
|10,00 ч.
|Пред паметник „Майка България”
Изложба на открито „Освободителната война 1877-1878 год.“- въоръжение, униформи и артефакти.
|10,30 ч.
|Пред сградата на Общината
Военен ритуал за издигане на Националното знаме на Р България.
Връчване на Академична награда „3- ти март“.
Литературно-музикална композиция „България! Моя древна земя!“ в изпълнение на Кристина Енчева, Денислав Савов и Данимира Маркова- ученици от ПМГ „Васил Друмев“. Ръководител- Камелия Станчева.
|11,00 ч.
|Паметник „Майка България”
Заупокойна молитва, отслужена от Негово Високоблагоговейнство Ставрофорен свещеноиконом д-р Славчо Иванов.
Военен ритуал за полагане на венци и цветя на признателност на паметник „Майка България“.
Преминаване на Почетния караул на НВУ „Васил Левски“ в тържествен марш.
Полагане на цветя на паметника на ген. м-р Сава Муткуров.
|11,30 ч.
|Пред паметник „Майка България”
Празнично хоро от ПФА „Искра“.
|19,00 ч.
|Площад „Цар Асен І”
|Тържествена проверка от почетни роти на НВУ „Васил Левски“.
Аудио- визуален спектакъл „Царевград Търнов- звук и светлина”.
„Славният път към свободата- Априлското въстание в Търновския регион“ – тематични беседи в музей „Възраждане и Учредително събрание“
Начален час: 10,00 ч. и 12,30 ч. на 03.03.2026 г.
Място: музей „Възраждане и Учредително събрание“
Вход: свободен
Организатори:
Община Велико Търново
НВУ „Васил Левски”
Великотърновска Света митрополия
Регионален исторически музей – Велико Търново
Национално дружество „Традиция“- клон Велико Търново