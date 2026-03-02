понеделник, март 2, 2026
програма 3-ти март
Горещи новиниОбщество

ПРОГРАМА за честване на 3-ти март – Национален празник на Република България

БОРБА БГ 305 четения 0 Comments

03 март 2026 г. /вторник/

 

10,00 ч.  Пред паметник „Майка България”

 

Изложба на открито „Освободителната война 1877-1878 год.“- въоръжение, униформи и артефакти.

 
10,30 ч. Пред сградата на Общината

 

Военен ритуал за издигане на Националното знаме на Р България.

 

Връчване на Академична награда „3- ти март“.

 

Литературно-музикална композиция „България! Моя древна земя!“ в изпълнение на Кристина Енчева, Денислав Савов и Данимира Маркова- ученици от ПМГ „Васил Друмев“. Ръководител-  Камелия Станчева.
11,00 ч.  Паметник „Майка България”

 

Заупокойна молитва, отслужена от Негово Високоблагоговейнство Ставрофорен свещеноиконом д-р Славчо Иванов.

 

Военен ритуал за полагане на венци и цветя на признателност на паметник „Майка България“.

 

Преминаване на Почетния караул на НВУ „Васил Левски“ в тържествен марш.

 

Полагане на цветя на паметника на ген. м-р Сава Муткуров.

 
11,30 ч.  Пред паметник „Майка България”

 

Празнично хоро от ПФА „Искра“.

 
19,00 ч. Площад „Цар Асен І”

 
  Тържествена проверка от почетни роти на НВУ „Васил Левски“.

 

Аудио- визуален спектакъл „Царевград Търнов- звук и светлина”.

 

 

 

„Славният път към свободата- Априлското въстание в Търновския регион“ – тематични беседи в музей „Възраждане и Учредително събрание“

 

Начален час: 10,00 ч. и 12,30 ч. на 03.03.2026 г.

Място: музей „Възраждане и Учредително събрание“

 

Вход: свободен

 

Организатори:

 

Община Велико Търново

НВУ „Васил Левски”

Великотърновска Света митрополия

Регионален исторически музей – Велико Търново

Национално дружество „Традиция“- клон Велико Търново

