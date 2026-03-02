Промени в организацията на движение във връзка с честванията на Шипка на 3 март

Шофьорите от област Габрово и пътуващите от северозапад могат да ползват маршрута: Габрово – Трявна – Белица – Вонеща вода – Проход на Републиката и обратно. За област Стара Загора движението към Прохода на Републиката ще преминава по маршрута: Калофер – Казанлък – Гурково – Проход на Републиката – Велико Търново и обратно, като пренасочването ще става при пътен възел „Мъглиж“, допълват от пътната агенция.

Оттам уточняват, че ограничението не важи за организирания междуградски автобусен транспорт.

За участниците в честването движението на 3 март ще се организира, както следва:

От 6:00 ч. до 12:30 ч. се осигурява еднопосочно движение на автомобилите от град Габрово и град Казанлък към връх Шипка, като паркирането ще се извършва по разпореждане на органите на на областните дирекции на МВР в Габрово и Стара Загора.

От 12:30 ч. до 18:00 ч. автомобилите ще преминават еднопосочно от връх Шипка до град Габрово и град Казанлък.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи, както и да следват стриктно пътната сигнализация.

Тази година домакин на Националното честване на 3 март е Община Казанлък. Празничните прояви, посветени на 148-ата годишнина от Освобождението започват от днес с тържествена заря-проверка на централния площад в града „Севтополис“.